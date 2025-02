Uigurische Spezialität im neuen Restaurant Ypek Yoli: Nur Experten können Nudeln richtig in die Länge ziehen

14 Ein Experte im Nudelmachen: Abdulkerem Abulipizi in der Küche vom Restaurant Ypek Yoli. Foto: /Kathrin Haasis

Diesen Trend hat Stuttgart nicht verpasst: Von Hand gezogene Pasta wird im Biang House seit ein paar Jahren serviert. Im neuen Restaurant Ypek Yoli gibt es nun die uigurische Variante davon. An der Seidenstraße sollen Spaghetti schließlich erfunden worden sein.











Link kopiert



In der Küche knallt es regelmäßig. Immer wenn ein Gast das Gericht Laghman im neuen uigurischen Restaurant Yipek Yoli in der Marienstraße bestellt, dann schreitet Abdulkerem Abulipizi zur Tat, rollt und zieht den Teig in die Länge, so weit er seine Arme ausbreiten kann, und schlägt die Nudeln schließlich mehrmals und mit viel Kraft auf den Tisch. „Das können nur Uiguren, die das Nudelmachen richtig gelernt haben“, sagt Ipara Kasim. Ihre Familie hat die Spezialität nach Stuttgart gebracht. Wobei handgezogene Nudeln schon seit mehr als vier Jahren in der Landeshauptstadt zu haben sind. Während in anderen Großstädten ein Hype um die asiatische Pasta entstanden ist, sind sie im Biang House eine Selbstverständlichkeit. Mian heißen die breiten, bis zu zwei Meter messenden Nudeln auf Chinesisch, die natürlich auch nur von Experten derart in die Länge gezogen werden können.