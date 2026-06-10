Uhlandschule Stuttgart: Hund Alfred löst im Schulalltag viele knifflige Situationen

Der riesige Berner Sennenhund motiviert zum Lernen und hilft Kindern, die Probleme haben. Was braucht es, um ein Schulhund zu werden und wie geht sein Frauchen mit Kritikern um?

Alfred hat schon so manche knifflige Situation gelöst. Zum Beispiel als ein sehr schüchternes und in sich zurückgezogenes Mädchen während der Prüfung kein Wort mehr herausgebracht hat und er einfach nur den Kopf auf den Tisch gelegt und sie angeschaut hat. „Da hat das Mädchen plötzlich gelächelt. Ich glaube, es war das erste Mal überhaupt, dass ich sie lächeln gesehen habe“, sagt Valeska Emser.

Die 49-Jährige unterrichtet an der Uhlandschule, einer Grund- und Werkrealschule in Zuffenhausen. Alfred begleitet sein Frauchen mehrmals in der Woche zur Arbeit, denn der fünfjährige Rüde ist ein Schulhund.

Für Marissa macht es einen Unterschied, ob der große Berner Sennenhund dabei ist oder nicht. „Die Klasse ist dann viel motivierter“, sagt die 13-Jährige. Und wenn es jemandem mal nicht gut gehe und er sich auf das Sofa hinten im Klassenzimmer zurückziehe, dann lege sich Alfred daneben. „Manchmal ist er auch der Kummerkasten. Die Kinder können ihm all ihre Probleme erzählen. Er verrät es sicher nicht weiter“, ergänzt Valeska Emser.

Valeska Emser und Alfred auf dem Weg zur Arbeit. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

An diesem Vormittag steht in ihrem Unterricht Rechtschreibung auf dem Programm. Das interessiert Alfred wenig. Er legt sich unter den Tisch und macht die Augen zu. Aber sobald ein Kind nach vorne geht, um an der Tafel eine Aufgabe zu lösen, hebt er den Kopf. Denn er ahnt, dass für ihn dabei ein Leckerli herausspringen könnte.

Das bekommt er aber nicht einfach so, meistens muss auch er dafür eine Aufgabe erfüllen. Zum Beispiel auf Kommando die Pfote geben oder bellen. Wenn Alfred seinen Kauknochen bekommt, ist das für ihn das Zeichen, dass er Pause hat. Dann trottet er zu seiner Decke hinten im Raum, um sich dort seinem Lieblingssnack zu widmen.

Was es braucht, um ein Schulhund zu werden

Sie habe sich lange mit dem Gedanken getragen, sich einen Schulhund anzuschaffen, sagt Valeska Emser. Die Entscheidung war wohl überlegt. Alles musste mit der Familie besprochen und der richtige Hund gefunden werden. „Ich habe mir mehrere Würfe in Deutschland und Österreich angeschaut“, erinnert sich die Lehrerin.

Sie sei auf der Suche gewesen nach einem entspannten und belastbaren Welpen, der Spaß am Lernen und keine Scheu vor Kindern habe. Das seien einige der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um Schulhund zu werden. „Außerdem darf der Hund nicht territorial sein und versuchen, sein Frauchen zu beschützen“, fügt Valeska Emser hinzu.

Alfreds Ausbildung begann mit etwa zehn Wochen. Zuerst war er in einer normalen Hundeschule. Anschließend erarbeitete Valeska Emser zusammen mit der Hundetrainerin ein eigenes Programm, das der Rüde als werdender Schulhund zu absolvieren hatte. Alfred durfte zum Beispiel nicht erschrecken, wenn Kinder auf ihn zustürmen oder ein Regenschirm direkt vor seiner Nase geöffnet wird. Er muss mit lauten Geräuschen und engen Räumen umgehen können.

„Als er ein kleiner Hund war, bin ich zum Beispiel bewusst mit ihm durch belebte Fußgängerzonen gelaufen“, sagt Valeska Emser. Am Ende seiner Ausbildung legte Alfred eine zweieinhalbstündige Prüfung ab. „Er hat Abitur“, sagt sein Frauchen nicht ohne Stolz.

An der Uhlandschule ist Alfred seit zwei Jahren der Star. Kritische Stimmen gebe es immer wieder mal. Zum Beispiel, wenn ein Kind Angst habe. „Dann gehe ich mit den Eltern ins Gespräch, bisher hat sich immer eine Lösung gefunden“, sagt Valeska Emser. Und meistens hätten die Schüler auch gar keine Scheu mehr, nachdem sie Alfred erst einmal kennengelernt hätten.

Manche seien auch der Meinung, dass man es einem Hund nicht zumuten könne, in eine Schule zu gehen, weil das für das Tier anstrengend sei. „Das ist auch so. Am Ende des Tages ist Alfred müde“, bestätigt sein Frauchen. Darum komme er auch nicht jeden Tag mit ihr zur Arbeit, sondern habe regelmäßig frei und bleibe dann bei ihrem Mann im Homeoffice.