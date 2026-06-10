Uhlandschule Stuttgart: Hund Alfred löst im Schulalltag viele knifflige Situationen

Der riesige Berner Sennenhund motiviert zum Lernen und hilft Kindern, die Probleme haben. Was braucht es, um ein Schulhund zu werden und wie geht sein Frauchen mit Kritikern um?
Alfred hat schon so manche knifflige Situation gelöst. Zum Beispiel als ein sehr schüchternes und in sich zurückgezogenes Mädchen während der Prüfung kein Wort mehr herausgebracht hat und er einfach nur den Kopf auf den Tisch gelegt und sie angeschaut hat. „Da hat das Mädchen plötzlich gelächelt. Ich glaube, es war das erste Mal überhaupt, dass ich sie lächeln gesehen habe“, sagt Valeska Emser.