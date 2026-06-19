Geisterhaus am Olgaeck - 51.600 Quadratmeter in Lost-Place-Gefahr?

Nach dem Auszug der Allianz bietet sich am Olgaeck ein gespenstisches Bild. Fast der gesamte Gebäudekomplex steht leer. Bis 2031 soll hier etwas Neues entstehen.

Ein riesiger Gebäudekomplex in Stuttgart steht fast leer. Von rund 51.600 Quadratmeter Mietfläche sind nur noch wenige Einheiten belebt - ein paar Wohnungen und das italienische Restaurant „La Piazza“. Große Schriftzüge wie „Allianz“ oder „Gabriele Lutz“ erinnern an vergangene Tage. Was ist da los am Olgaeck? Wem gehört die Immobilie und was hat der Eigentümer damit vor?

Im Jahr 2018 hat die Commerz Real AG mit Sitz in Wiesbaden das sogenannte Uhland-Carré an der Ecke Charlotten-/Olgastraße von einem internationalen Immobilieninvestor erworben. Zu diesem Zeitpunkt war die Allianz Hauptmieter und hat etwa 93 Prozent der Fläche selbst genutzt. Ende 2025 ist der Finanzdienstleister und Versicherungskonzern dann ausgezogen. Auch einige der 32 Wohnungen stehen bereits leer. Und das Tanzmoden-Geschäft Lutz hat ebenfalls schon neue Räume an der Uhlandstraße 20 gefunden.

Wie geht es nun weiter mit dem Gebäudekomplex? Einen Abriss wird es definitiv nicht geben. „Alle Gebäude bleiben erhalten und werden modernisiert beziehungsweise saniert“, heißt es bei der Commerz Real AG. „Wir planen, das Areal zu einem gemischt genutzten Quartier aus Arbeit-, Wohn- und Freizeitmöglichkeiten umzugestalten.“ Vorgesehen seien Büros, Wohnungen, Gastronomie, Nahversorgung sowie Gesundheitsangebote. „Die Wohnfläche bleibt erhalten. Die anderen Flächen richten sich nach dem Bedarf der künftigen Mieter, so dass die Aufteilung erst mit der Fertigstellung auch genau klar sein wird.“ Im Vergleich zur aktuellen Fläche sollen es aber am Ende auf jeden Fall über 8000 Quadratmeter mehr sein, die dann vermietet werden sollen. Gespräche mit potenziellen Mietern werden schon geführt. Verträge sind allerdings noch keine unterschrieben.

Unsere Empfehlung für Sie Fachgeschäft am Olgaeck Tanzshop Gabriele Lutz muss umziehen Weil das Gebäude am Olgaeck kernsaniert werden soll, läuft der Mietvertrag von Anja und Gabriele Lutz aus. Nun sucht ihr Fachgeschäft für Tanzmode nach neuen Räumen.

In Zugzwang ist die Eigentümerin allerdings auch noch nicht. Ein erster Bauantrag für einen Teil des Areals wurde erst vor knapp drei Wochen eingereicht, der Rest soll bis Ende des Jahres erfolgen. Bei der Commerz Real AG hofft man, nächstes Jahr die Baugenehmigung zu erhalten, um dann Ende 2027/Anfang 2028 mit den Arbeiten beginnen zu können.

Im besten Fall soll 2031 alles fertig sein

„Dabei wollen wir die historische, teilweise denkmalgeschützte Bausubstanz erhalten und behutsam modernisieren“, heißt es bei der Eigentümerin. „Jedes Gebäude soll ein eigenes Profil erhalten, das auf seine Lage, seine architektonische Struktur und seine Rolle im Quartiers- und städtebaulichen Gefüge abgestimmt ist.“ Zudem sei geplant, die Grünflächen auszuweiten und für die Allgemeinheit zu öffnen. Wie das genau aussehen soll, wird derzeit noch erarbeitet.

Wenn alles nach Plan läuft, soll das modernisierte und sanierte Quartier im Jahr 2031 eingeweiht werden.