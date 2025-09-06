Uhingen: Petition für Radschnellweg gestartet

Steffen Seyfang aus Zell sammelt Unterschriften für einen Radschnellweg durch Uhingen, den der Gemeinderat zwei Mal abgelehnt hat. Was treibt ihn an?
„Der fährt wirklich alles mit dem Rad“, sagt sein Nachbar. Steffen Seyfang ist an jedem seiner Arbeitstage in der frischen Luft unterwegs, radelt morgens von Zell nach Plochingen und abends wieder zurück. Im Wechsel fährt er über Hochdorf und Schlierbach oder durchs untere Filstal und Albershausen. Er kennt die Situation der Radwege in Uhingen aus dem täglichen Erleben. Und jetzt hat er sich eingeschaltet. Steffen Seyfang hat eine Petition für den Radschnellweg durch Uhingen gestartet.