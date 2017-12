Uhingen im Kreis Göppingen Auto rast frontal in Lastwagen – Fahrerin tot

Von red 11. Dezember 2017 - 17:21 Uhr

Eine 63-jährige Frau ist am Montagnachmittag auf einer Landstraße bei Uhingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kommt sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Sie knallt in einen Lastwagen.





Göppingen - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße bei Uhingen (Kreis Göppingen)gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war eine 63-jährige Frau mit ihrem Skoda auf der Landstraße von Sparwiesen in Richtung Hattenhofen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Sparwiesen kam sie in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 57-Jährigen.

Autofahrerin verstarb an der Unfallstelle

Ersthelfer zogen die Frau aus ihrem Auto, kurz darauf fing das Auto Feuer. Bei dem Zusammenstoß wurde die 63-jährige Fahrerin des Skoda so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle starb.

Die Feuerwehr Uhingen löschte den brennenden Skoda. Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Neben Feuerwehr und Rettungsdiensten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.