Uhingen im Kreis Göppingen: Arbeiter stürzt von Dach und fällt auf Terrasse – schwer verletzt

1 Rettungskräfte brachten den verletzten in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Arbeiter eines Solaranlagenunternehmens sind am Montag in Uhingen am Werk. Doch Regen hat die Dachziegel rutschig gemacht – mit fatalen Folgen.











Ein Arbeiter ist in Uhingen (Kreis Göppingen) von einem Dach gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Polizeiangaben zufolge hatte der 39-Jährige wohl auf den regennassen Dachziegeln das Gleichgewicht verloren und war hingefallen. Er rutschte aus etwa acht bis zehn Metern bäuchlings über das Dach und einen Balkon, krachte durch ein Vordach aus Plastik und fiel auf die Terrasse. Ein vorhandenes Klettergeschirr trug er nicht.