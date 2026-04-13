Uhingen: Die kunstvolle Arbeit einer Perlstrickerin​

Elise Kümmerle stellte schicke Accessoires für Kunden in Europa und die USA her. Was aus einer Schachtel auf dem Dachboden zutage kam, hat ihr Enkel jetzt seiner Heimatstadt geschenkt.
Es war eine höchst anspruchsvolle Arbeit. Nur Frauen leisteten sie. In der Stille, zuhause in der Wohnstube. Es galt, winzige Perlen von einem viertel Millimeter auf einer Nadel aufzufädeln und sie mit einem Seidenfaden Perle für Perle „abzustricken“. Wie lange saß eine Frau daran, bis daraus eine glitzernde Perlentasche wurde? Die Uhinger Museumsleiterin Margit Haas kann nicht mal schätzen, wie viele dieser Miniperlen auf einer Tasche sitzen, die die Größe eines Topflappens hat. Vielleicht tausend, sagt sie.