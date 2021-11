1 Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci sind die Gründer der Firma Biontech in Mainz, die gemeinsam mit dem Unternehmen Pfizer einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt hat. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Stadt Mainz will Ugur Sahin und Özlem Türeci zu Ehrenbürgern machen und damit deren wissenschaftliche Leistung zur Entwicklung des Corona-Impfstoffs würdigen.















Mainz - Mainz will den beiden Biontech-Gründern die Ehrenbürgerwürde verleihen. Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci sollen damit für ihre wissenschaftliche Leistung vor allem bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs ausgezeichnet werden, wie Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch mitteilte. Als dritter Wissenschaftler wurde Biontech-Mitgründer und -Aufsichtsrat Christoph Huber für die Ehrung vorgeschlagen. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 24. November darüber entscheiden. Im Ältestenrat habe es am Mittwoch einstimmige Unterstützung dafür gegeben. Die offizielle Verleihung der Ehrenbürgerwürde soll dann im März stattfinden.

Ebling erklärte, die Mainzerinnen und Mainzer seien stolz, dass sie mit Biontech „einen Leuchtturm der Wissenschaft und Medizin“ in ihrer Stadt hätten. Von Mainz gehe die Hoffnung aus, mit der neuen mRNA-Technologie künftig auch völlig neue Therapien „gegen andere Geißeln der Menschheit, wie etwa Krebs, in den Händen zu halten“. Biontech hat seinen Hauptsitz in Mainz und ist der größte Steuerzahler in der Landeshauptstadt.