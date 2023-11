Ugly Christmas Sweater in scheußlichen Variationen

1 Weihnachten, das Fest der Liebe – und mittlerweile auch der verrückten Kleidung. (Symbolbild) Foto: dpa//John Walton

Der aus Großbritannien nach Deutschland herübergeschwappte Trend des Ugly Christmas Sweater erfreut sich großer Beliebtheit. Marken wie der VfB und Lidl bringen ihre hässlichsten Weihnachtspullover in den Verkauf. Wir zeigen die „besten" Exemplare.











Advent, Advent, die Zeit der hässlichsten Pullover beginnt. Der Trend mit dem wohlklingenden Namen „Ugly Christmas Sweater“ hält nach wie vor auch in Deutschland an und erfreut sich sogar wachsender Beliebtheit. In diesem Jahr verkaufen wieder die bekanntesten Marken Deutschlands ihre besten hässlichsten Weihnachts-Pullover. In unserer Galerie unten zeigen wir die herausragendsten Exemplare.