Der Ufo-Forscher aus Murr: Gerhard Gröschel blickt ins All - „Ich bin für die Außerirdischen zu uninteressant

Gerhard Gröschel betreibt in seinem Haus in Murr ein Observatorium,um Ausschau nach Ufos zu halten. Wobei er ohnehin schon jetzt völlig sicher ist: Es gibt Außerirdische.
Was für ein Spektakel am Himmel über Murr! Gerhard Gröschel ist an jenem 22. März 2011 komplett begeistert – und auch überrascht. Die imposante Erscheinung direkt über seinem Haus, die er zufällig nach Einbruch der Dunkelheit beobachtet, nennt der 72-jährige Privatier „das i-Tüpfelchen“. Er sei sich damals im Grunde schon sicher gewesen: Es gibt Ufos, unbekannte Flugobjekte, die von hyperintelligenten Außerirdischen gesteuert werden. Aber danach war nicht der leiseste Zweifel mehr. Das Objekt, das er am besagten Dienstagabend vor knapp 15 Jahren gegen 20.45 Uhr über Murr beobachtet haben will, beschreibt der Ufo-Forscher als ein „matt-weißes Dreieck“.