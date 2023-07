1 Einer der bekanntesten Dönerläden in Stuttgart: das „Ützel-Brützel“ in der Innenstadt, nahe der unteren Königstraße Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bundesweit ließ sich die Inhaberin des „Ützel-Brützel“ 2021 von Medien feiern: als toughe Unternehmerin, engagierte Bürgerin und Gastgeberin eines Promitalks. Nun wird bekannt, dass sie schon länger im Visier der Steuerfahndung ist.









Das „Ützel-Brützel“ ist vielleicht der bekannteste Dönerladen in Stuttgart. Fast jeder ist schon einmal an dem Imbiss an der unteren Königstraße vorbeigekommen oder, früher, an der zweiten Bude in der Bahnhofshalle. Der Comedian Harald Schmidt outete sich sogar auf der Bühne als Fan des Fleischspießbetriebs, schon wegen des lautmalerischen Namens.