Uefa Youth League: Dieses U-20-Quintett nominiert der VfB

1 Der VfB Stuttgart darf einen Kader von 40 Spielern für die Uefa Youth League melden. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart darf einen Kader von 40 Spielern für die Uefa Youth League melden. Darunter fünf Spieler, die keine U-19-Junioren mehr sind.











Die Champions-League-Auslosung am vergangenen Donnerstagabend ist nicht nur bei den VfB-Profis mit großem Interesse verfolgt worden. Auch die U19 saß gebannt vor dem TV. Schließlich sind die ersten sechs der acht Gegner, die der VfB Stuttgart zugelost bekommen hat, auch die Gegner der U19 in der Uefa Youth League. Real Madrid, Sparta Prag, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad sind also die Gegner für Nico Willig und seine Jungs.