Uefa Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina tritt zurück

Von red/sid 01. August 2018 - 20:17 Uhr

Einst ein Star unter den Schiedsrichtern: der Italiener Pierluigi Collina. Foto: EFE

Pierluigi Collina, einst legendärer Schiedsrichter und zwischenzeitlich Funktionär bei der Uefa, gibt sein Amt auf. Er macht private Gründe geltend.

Nyon - Der Italiener Pierluigi Collina ist aus privaten Gründen von seinem Posten als Vorsitzender der Schiedsrichter-Kommission bei der Europäischen Fußball-Union (Uefa) zurückgetreten. Das gab die Uefa am Mittwochabend bekannt. Nachfolger wird sein Landsmann Roberto Rosetti. „Es war ein Privileg, in den vergangenen acht Jahren auf diesem Posten für die Uefa zu arbeiten. Ich bin sehr stolz auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielt haben“, sagte Collina am Rande des Schiedsrichter-Sommerlehrgangs in Nyon.

Mehr zum Thema

Der 58-Jährige hatte den neu geschaffenen Posten 2010 übernommen. Rosetti (50) war von 2002 bis zu seinem Rücktritt 2010 als internationaler Schiedsrichter tätig. Unter anderem leitete er das EM-Eröffnungsspiel 2008 zwischen der Schweiz und Tschechien sowie das Finale zwischen Spanien und Deutschland. Rosetti war bei der WM in Russland verantwortlich für den Videobeweis-Einsatz.