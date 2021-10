1 Auch OB Frank Nopper schaut kurz vorbei: Via Leinwand grüßt er von der UEFA-Veranstaltung aus dem Olympiastadion in Berlin. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Auf dem Schlossplatz wurde die Wartezeit bis zur UEFA Euro 2024 mit einer musikalisch untermalten Lasershow vor dem neu installierten Riesenrad offiziell eingeläutet.















Stuttgart - „Ich bin der Schirmherr der EM 2024“ kalauert ein Herr, der sich am Dienstagabend auf dem Schlossplatz unter seinen Regenschutz geduckt hat. Pünktlich zum Start des abendlichen Programms, das den UEFA Euro-Gastgeber Stuttgart schon einmal stimmungsvoll in Fußball-Vorfreude versetzen soll, hat es zu nieseln begonnen. Die stärkeren Schauer ziehen glücklicherweise weiter im Norden vorbei.

Musikalisch untermalte Lasershow

Besonders viele Zuschauer haben sich nicht ins Innere der Abzäunung gewagt, die eigens rund um Rasenflächen, Bänkchen und Brunnen gezogen wurde. Ein paar Dutzend Menschen tummeln sich dort, während Moderator Jens Zimmermann und Gäste wie Turnerin Kim Bui oder Saxophonist Jan Schilling vom Musikpavillon aus das Vorprogramm gestalten. Dann, pünktlich um 20.24 Uhr, startet der Countdown zu einer zehnminütige, musikalisch untermalten Lasershow vor dem neu installierten Riesenrad und rund um die Nabe des Fahrgeschäfts.

Fußball-EM 2024 startet am 14. Juni

„So was gefällt mir ja“, teilt ein junger Mann seiner Begleiterin mit, die das Geschehen mit dem Smartphone dokumentiert. Die beiden genießen die Inszenierung, die in der Anzeige des offiziellen Hashtag zur Europameisterschaft, #vereintfürstuttgart, und der Präsentation des Host City-Logos gipfelt, aus nächster Nähe. Außerhalb der Absperrung haben sich inzwischen etliche Zaungäste eingefunden. Auch OB Frank Nopper schaut kurz vorbei: Via Leinwand grüßt er von der UEFA-Veranstaltung aus dem Olympiastadion in Berlin. Er erinnert an die WM 2006, die gezeigt habe, was Stuttgart könne: Begeisterung, Innovation, Nachhaltigkeit und Vielfalt. Besseres Wetter kann die Stadt natürlich auch. Zumal im Sommer. Die Fußball-EM 2024 startet am 14. Juni.