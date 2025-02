1 Gedenkminute in München Foto: AFP/ALEXANDRA BEIER

Nach dem Anschlag in München mit zwei Toten gedenken der FC Bayern und Celtic FC der Opfer. Die Münchner tragen im Champions-League-Spiel Trauerflor.











Mit einer Schweigeminute ist vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Celtic Glasgow der Opfer des Anschlags in München gedacht worden. „Bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung“ war auf einem Banner in der Südkurve zu lesen.