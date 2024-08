Wann kommt der Champions League Spielplan raus?

1 Am 29. August 2024 fand die Champions-League-Auslosung statt. Nun warten die Fans gespannt auf den Spielplan. Foto: IMAGO/PanoramiC/Bruno Bebert /Bestimage

Fußballfans in ganz Europa warten nach der Auslosung zur neuen Saison in der UEFA-Champions-League am Donnerstag gespannt auf die Bekanntgabe des offiziellen Spielplans. Einige Begegnungen versprechen bereits jetzt spannende Duelle.











Die Auslosung zur neuen Saison in der UEFA-Champions-League hat am Donnerstag, 29. August, in Monaco stattgefunden. Die Mannschaften kennen jetzt also ihre Gegner. Nun heißt es sowohl für sie als auch Fußballfans warten bis Samstag – denn am 31. August gibt die UEFA den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten bekannt.