Im Wohngebiet Lauchhau-Lauchäcker sind die Schüsse deutlich zu hören. Eine Mutter spricht von „erheblichen kriegsähnlichen Schießübungen“, die teils bis tief in die Nacht hinein andauern würden. Ausgangspunkt dieser Lärmbelästigungen ist die Standortschießanlage Im Bernet. Sie befindet sich in dem Waldgebiet zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen. Seit dem 7. März werde dort wieder vermehrt geschossen, sagt die Mutter aus Vaihingen. „Müssen wir nun wieder verängstigte Kinder, Schlafentzug und traumatische Geräusche ertragen? Rechtfertigt die Bundeswehr das durch den Kriegseinsatz? Muss das Kriegsgefühl bis in unsere Wohnräume und Kinderzimmer vordringen? Warum werden mehrere tausend Anwohner und Anwohnerinnen diesem ausgesetzt ohne jegliche Vorabinfo?“ All diese Fragen hat sie in einer Beschwerde-Mail an die Bundeswehr gerichtet.