In Theorie und Praxis hat am Samstag das Fachamt für Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Böblingen die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) geübt. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie wirklich bekommen“, davon ist Amtsleiter Wilhelm Hornauer fest überzeugt.

Eine Befürchtung, die sich 2024 bereits bewahrheitet hat, als sich zwei Ausbrüche der tödlichen Tierseuche in Hessen und Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg ausgewirkt haben. Dabei verendeten 457 Wildschweinen und in zehn Hausschwein-Beständen waren zwischen zwei und 1800 Tieren betroffen. Zwar bedroht die Krankheit ausschließlich Schweine und ist für Menschen ungefährlich, doch die Folgen für betroffene Landwirte können existenziell sein, wenn ganze Bestände gekeult werden müssen und Betriebe in Speerzonen für Wochen, Monate oder sogar Jahre stillgelegt werden. Der Amtsleiter Wilhelm Hornauer verfolgt daher ein ehrgeiziges Ziele und das lautet: „Die Schweinepest ausrotten.“

Im Theorieteil durften die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vormittag im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Böblingen die Schulbank drücken. Angesprochen waren vor allem die Mitglieder des neugegründeten, seit vergangenem Jahr in der neuen Straßenmeisterei Magstadt stationierten Veterinärzuges des Kreises Böblingen, aber auch andere Veterinäre, Jäger und Jägerpächter. Denn nur im Teamwork funktioniert im Ernstfall die Eindämmung der eingeschleppten Krankheit, die meist aus Ost- und Südosteuropa über kontaminierte Fleisch- und Wurstwaren nach Deutschland kommt.

Schäferhündin Hillja hat einen sicheren Instinkt

Besonders vorgestellt wurde das ASP-Kompetenzteam aus Mosbach, in dem Hunde in der Kadaversuche nach verendeten Wildschweinen ausgebildet werden. So wie Ella, Ferox und Hillja, die drei deutschen und belgischen Schäferhunde von Dorothea Ulshöfer. Gemeinsam mit der Hundeführerin und Suchtrupphelferin Eva Renneally zeigte Hillja am Nachmittag beim AWO-Waldheim Heuwegflosche ganz praktisch ihr Können. Helfer hatten zuvor ein totes Wildschwein ausgelegt und Schäferhündin Hillja, ausgestattet mit GPS-Halsband, führte ihre Begleiter mit sicherem Instinkt in kurzer Zeit zur Ablagestelle.

Ein zweites Tier spürte Pilot Thomas Kälber mit seiner Drohne auf – fast ebenso flott. Im Ernstfall brauche es ein Zusammenspiel von Mensch, Tier und Technik, erklärten die Verantwortlichen. „Hund hervorragend, Suchteam hervorragend“, lobte Hornauer.

Warum Rastplätze zum Problem werden könnenM

Anschließend waren die Männer des Kreis-Veterinärzuges in ihren hellgrünen Overalls und mit ihren gelben Gummistiefeln an der Reihe. Für sie galt es, die beiden markierten Kadaver so zu bergen, dass durch aufwendige Hygienemaßnahmen eine Kontamination und damit die weitere Verbreitung der Seuche unterbunden wird. Im Ernstfall können Jäger und Jagdpächter wie Timo Böckle, in dessen Revier die Übung am Samstag stattfand, aufgefundene tote Wildschweine an festen Punkten ablegen, wo dann Proben entnommen und im Labor auf die Afrikanische Schweinepest hin untersucht werden.

Aber auch jeder einzelne Mitbürger kann ganz praktisch in seinem Alltag etwas zur Verhinderung eines Seuchenausbruchs beitragen. Denn eingeschleppt wird sie meist durch an Rastplätzen oder in der Natur achtlos weggeworfene Wurst- oder Fleischwaren aus den Herkunftsländern, die dann von Wildschweinen vertilgt werden. „In Osteuropa ist die Afrikanische Schweinepest schon seit vielen Jahren präsent“, erklärten die hierzulande für ihre Bekämpfung Verantwortlichen.