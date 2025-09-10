Übungen der Luftwaffe: Warum fliegen Militärflugzeuge oft so tief?

Egal ob Kampfjet, Hubschrauber oder Transporter: Wenn das Militär im Tiefflug über die Region Stuttgart dröhnt, ist die Aufregung groß. Wir erklären, warum Piloten dies trainieren.
Ein gewaltiges Dröhnen lässt die Luft erzittern. Nur kurz ist das große graue Flugzeug über dem Schwäbischen Wald zu sehen, dann ist es den Blicken vom Boden schon wieder entschwunden. Ein A400M der Luftwaffe, unterwegs auf einem Übungsflug von Niedersachsen aus durch die halbe Bundesrepublik, Flughöhe: rund 200 Meter über Grund. Diese Beobachtung haben am Montag etliche Menschen in der Region Stuttgart gemacht – und nicht wenige davon stellen sich nun die Frage, warum die Bundeswehr derartige Flüge überhaupt trainiert.