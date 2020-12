7 Die Katastrophe ist zum Glück nur simuliert. Foto: privat/Feuerwehr Fellbach

Meterhohe Flammen, dichter Qualm: Die Behörden haben in der Nacht auf Sonntag getestet, wie sich ein Brand im Kappelbergtunnel auf der B 14 auswirkt. Welche Tipps die Feuerwehr im Brandfall gibt:

Fellbach - Meterhohe Flammen schlagen aus dem Wagen. Dichter Qualm steigt auf und breitet sich in der Röhre aus. Wehe dem Autofahrer, der hier im Stau steht und sich jetzt einen Weg ins Freie suchen muss. Doch zum Glück ist diese Situation im Fellbacher Kappelbergtunnel nur simuliert: In der Nacht auf Sonntag haben Landratsamt und Feuerwehr getestet, wie sich ein Fahrzeugbrand in einer der Röhren auswirkt.

Bei dem Versuch ging es weniger darum, wie die Feuerwehr ein solches Feuer löschen kann. Denn das scheinbar brennende Fahrzeug ist gasbetrieben und kann einfach abgeschaltet werden. Auch der aufsteigende Rauch ist künstlich erzeugt. Statt dem Löschen lag das Hauptaugenmerk darauf, wie sich Flammen und Rauch im Katastrophenfall ausbreiten, wie Brandmelde- und Lüftungsanlage funktionieren, wie Autofahrer hinaus- und Retter gefahrlos hineinkommen und wie sich verschiedene Luftströmungen darauf auswirken. Dennoch war die Feuerwehr Fellbach natürlich mit mehr als 20 Kräften vor Ort – als Zuschauer und dafür, die Szenerie auszuleuchten, damit der Verlauf des Tests erst sichtbar wurde.

Das sollte man bei Feuer in einem Tunnel tun:

Gegen 22.30 Uhr begannen die Tests zunächst mit einer Einweisung, ungefähr um Mitternacht startete dann der erste Brandversuch. „Es war superspannend“, konstatiert der Feuerwehrmann Alexander Ernst. „So etwas hatte ich noch nie vorher gesehen.“ Besonders aufschlussreich sei gewesen, wie der Rauch unmittelbar an der Brandstelle nach oben steige, erst an der Decke entlangziehe und dann wieder nach unten sacke. „Das ist dann eine echte Todeszone“, erklärt Feuerwehrmann Ernst.

Aus diesem Grund sei es für jeden Autofahrer ratsam, sich im Tunnel einzuprägen, wo sich die Notausgänge befinden, die im Falle des Kappelbergtunnels in die zweite, sichere Tunnelröhre führen. Der Test zeige auch, wie sich Autofahrer im Katastrophenfall richtig verhalten könnten: „Wichtig ist es dann, nicht unbedingt den scheinbar kürzesten Weg zu nehmen, sondern gegen den Wind zu laufen“ – also in jene Richtung, in die der Rauch nicht zieht. „Dort ist man sicher.“ Bei den Versuchsreihen wurden verschiedene Szenarien durchgespielt. Denn sogar die Art des Verkehrs – fließend oder Stau, was im Tunnel oft vorkommt – kann sich auf die Luftströmungen in der Röhre auswirken, und damit auch darauf, wie der Rauch im Brandfall abzieht und wie sich dies auf Fluchtmöglichkeiten auswirkt.

Nach der Jahrtausendwende war der Brandschutz im Tunnel schlecht

Der Kappelbergtunnel blieb wegen der Versuche die ganze Nacht über in beide Richtungen gesperrt, Umleitungen wurden ausgeschildert. Dies war nicht das erste Mal: Bereits Anfang Dezember hatte es ähnliche Sperrungen gegeben.

Bau

Die Errichtung des Fellbacher Kappelbergtunnels begann im Juli 1986, sie kostete umgerechnet 32 Millionen Euro. Ein Teilabschnitt bis zum Neckartalviadukt in Untertürkheim beim Neckarstadion war 1992 fertig, zwei Jahre später war der Tunnel auf der ganzen Länge befahrbar. Seitdem fahren täglich rund 80 000 Autos hindurch.

Gefahren:

Nachdem der ADAC die Sicherheit im Kappelbergtunnel im Jahr 2002 als bedenklich eingestuft hatte, wurden die Brandschutzauflagen verschärft und der Tunnel generalsaniert. Ein weiterer Test des ADAC brachte die Note „sehr gut“.

Unfälle

: Dennoch ist der Tunnel ein Unfallschwerpunkt. Vor allem im Berufsverkehr kommt es immer wieder zu Crashs mit mehreren beteiligten Fahrzeugen – diese haben oft lange Staus zur Folge