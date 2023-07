11 Trainerin Steinhöfer und Direktor Weiß sehen zu, wie die Azubis sich bei der Übung schlagen. Foto: factum/Simon Granville

Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es in den Räumen der alten Klinik in Vaihingen/Enz ein Simulationszentrum. Hier üben Notfallsanitäter und Ärzte den Ernstfall – und geraten dabei ganz schön unter Stress.









Vaihingen an der Enz - Fridolin, bleiben Sie bei uns“ ruft Lara Warkentin. Für die Notfallsanitäterin in Ausbildung und ihre Kollegin Mariam Mansour sind gerade mal sechs Minuten vergangen, seit sie den verwirrten und kaum ansprechbaren Mann auf einer Bank im Vaihinger Stadtpark gefunden hat – und jetzt wird es kritisch. „Eventuelle C2-Intoxikation“, hieß es aus der Leitstelle – der Klinikjargon für eine Alkoholvergiftung. Die beiden Notfallsanitäter in Ausbildung spulen bei ihrer Ankunft das Rettungs-Standardprogramm ab: Ist der Mundraum frei? Atmet der Patient? Reagieren seine Pupillen?