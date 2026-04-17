Überwältigend: Königin Mary dankt nach dem Tod ihres Vaters für die Anteilnahme

Wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters meldet sich Königin Mary von Dänemark zu Wort. In einer emotionalen Botschaft dankt sie für die überwältigende Anteilnahme.
Wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters hat sich Königin Mary von Dänemark (54) mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. In den sozialen Medien dankte die Ehefrau von König Frederik X. (57) für die große Anteilnahme und die vielen Zeichen des Mitgefühls. Die zahlreichen Nachrichten, Blumen und liebevollen Gesten hätten die königliche Familie tief berührt und bedeuteten mehr, als Worte ausdrücken könnten.