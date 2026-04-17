Überwältigend: Königin Mary dankt nach dem Tod ihres Vaters für die Anteilnahme

Wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters meldet sich Königin Mary von Dänemark zu Wort. In einer emotionalen Botschaft dankt sie für die überwältigende Anteilnahme.

Wenige Tage nach dem Tod ihres Vaters hat sich Königin Mary von Dänemark (54) mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. In den sozialen Medien dankte die Ehefrau von König Frederik X. (57) für die große Anteilnahme und die vielen Zeichen des Mitgefühls. Die zahlreichen Nachrichten, Blumen und liebevollen Gesten hätten die königliche Familie tief berührt und bedeuteten mehr, als Worte ausdrücken könnten.

Der Palast hatte am 12. April mitgeteilt, dass Marys Vater, Professor John Dalgleish Donaldson (1941-2026), im Alter von 84 Jahren in Hobart, Tasmanien, verstorben ist. In einem Statement beschrieb die Königin ihre Trauer mit den Worten, ihr Herz sei schwer und ihre Gedanken grau. Zugleich schrieb sie, Trost finde sie in der Liebe und den Lehren, die ihr Vater ihr hinterlassen habe.

Donaldson, ein gebürtiger Schotte und Professor für angewandte Mathematik, hatte zuletzt mit einem sich verschlechternden Gesundheitszustand zu kämpfen. Erst Ende März hatte Mary gemeinsam mit Frederik ihre alte Heimat Tasmanien besucht und konnte noch einmal wertvolle Zeit mit ihrem Vater verbringen. Dabei entstand auch das Schwarz-Weiß-Porträt, das der Palast mit der Ankündigung von Donaldsons Tod auf Instagram teilte.

Erster Auftritt am Donnerstag

Am Donnerstag absolvierte Mary den ersten öffentlichen Auftritt nach dem Tod ihres Vaters. Anlass war der 86. Geburtstag ihrer Schwiegermutter Margrethe von Dänemark, der mit einem traditionellen Geburtstagskonzert im Innenhof von Schloss Fredensborg gefeiert wurde.