Überwachung von Gastro-Betrieben: Warum Kontrolleure plötzlich vor der Tür stehen

Das Aus für das Café Musu in Leonberg im Mai warf Fragen auf: Schikane oder notwendiger Verbraucherschutz? Wir haben mit Kontrolleuren gesprochen – die teils Kurioses entdecken.
Im Mai diesen Jahres hat das Influencer-Café Musu auf dem Leonberger Marktplatz überraschend schließen müssen. Und das nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung. Das städtische Ordnungsamt hatte dies verfügt. Die Erklärung lieferte die Pressestelle der Stadt Leonberg: Es seien immer wieder „gravierende hygienische und bauliche Mängel sowie unsachgemäße Lagerung von Lebensmitteln“ festgestellt worden. Trotz mehrfacher Hinweise und vorübergehender Schließung des Betriebes hätten die Betreiber die Mängel nicht ordnungsgemäß behoben.