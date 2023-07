Überwachung in Stuttgart

5 Videobilder gibt es von allen 83 S-Bahn-Haltestellen in der Region. Foto: dpa

Videoüberwachung auf Firmengeländen oder im Hauptbahnhof ist alltäglich geworden. Doch nicht immer sind die Kunden und Reisenden im Bilde, was aufgezeichnet werden darf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Ein Anruf von der Polizei? Das macht Senioren dieser Tage stutzig, denn allzu oft muss man von falschen Polizisten lesen, die ans Ersparte älterer Menschen wollen. Doch so war es nicht, als Günther Jürgens (Name geändert) eine Woche nach dem Baumarktbesuch ans Telefon ging. Der Anrufer: die Polizei. Der 86-Jährige sollte als Zeuge aussagen und einen Trickdieb beschreiben, den er auf dem Parkplatz eben jenes Marktes abgewimmelt hatte – er hatte den Zwischenfall nicht bei der Polizei gemeldet. Doch wie kamen die Ermittler auf ihn? „Sie hatten über die Videoüberwachung gesehen, wie ich nach dem Gespräch mit dem Verdächtigen in mein Auto stieg. Über das Kennzeichen kamen sie dann auf mich“, sagt Günther Jürgens.