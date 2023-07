1 Solche vollen Regale gibt es auch im Mühlenlädle derzeit nicht mehr. Foto: Werner Kuhnle)

Was zu Beginn der Corona-Pandemie das Klopapier war, ist seit dem Krieg in der Ukraine das Mehl: Viele Leute hamstern. Die Mühlen kommen kaum hinterher.









Die Geschäftsführerin des Kirchberger Mühlenlädles hat für das, was auch bei ihr derzeit passiert, keinerlei Verständnis: „Das ist 20-mal schlimmer als Corona“, sagt Sabine Frießinger. Kaum sei am 24. Februar in der Ukraine der erste Schuss gefallen, hätten die Kunden den Laden gestürmt und massenweise Mehl gekauft. „Die Nachfrage kommt von allen Seiten, und sie ist größer als das Angebot.“ Das habe dazu geführt, dass man die Menge, die man mitnehmen kann, schon in der letzten Woche begrenzt habe. „Wir bekommen gerade keinen Nachschub, deshalb wird es diese Woche eng.“ Dabei mahle die Frießinger Mühle in Bad Wimpfen, die mit dem Mühlenlädle in Kirchberg familiär verbunden ist, schon 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche.