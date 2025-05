Die Freibäder im Kreis starten zwischen Ende April und Anfang Juni in die Saison – je nach Kommune, Wetter und Lage. Manche bieten Riesenrutschen, andere natürliche Quellseen oder familiäre Atmosphäre. Hier eine Übersicht beliebter Freibäder mit Adressen, Ausstattung und Besonderheiten.

In Backnang hat die Badesaison unter freiem Himmel am frühesten begonnen: Das Wonnemar Mineralfreibad in der Gartenstraße 222 hat seit Montag, 28. April, geöffnet. Es verfügt über ein 50 Meter langes Schwimmerbecken mit Startblöcken, ein separates Sprungbecken mit 1-, 3- und 5-Meter-Turm sowie ein großes Nichtschwimmerbecken. Auch ein Kinderplanschbecken ist vorhanden. Zu den besonderen Angeboten zählen Breitrutsche, Freirutsche und Freefall-Rutsche, Wasserpilz im Nichtschwimmerbecken, zwei Beachvolleyballfelder, eine Trampolinanlage, ein Basketballplatz, Tischtennisplatten, eine Kletterpyramide sowie ein Spielplatz mit Sandbereich. Das Freibad ist barrierefrei zugänglich. Ein Kiosk mit Snacks, Getränken und Eis ist vorhanden. Der Hallen- und Saunabereich bleibt im Sommer geöffnet.

Lesen Sie auch

Freibäder in Waiblingen haben bereits geöffnet

In Waiblingen haben das Freibad in der Talaue (Schorndorfer Straße 109) und das Waldfreibad Bittenfeld (Freibadstraße) seit Donnerstag, 1. Mai, geöffnet. Beide haben täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Das Freibad Waiblingen bietet ein 50-Meter-Sportbecken mit Sprungbereich (1 und 3 Meter), ein Erlebnisbecken mit Breitrutsche, Sprudelliegen, Strömungskanal und Nackenduschen. Aufgrund von Wetterschäden gibt es aktuell kein Kinderplanschbecken – als Ersatz gibt es eine Hüpfburg und eine Bobbycar-Bahn. Das Waldfreibad Bittenfeld verfügt über ein 50-Meter-Kombibecken, eine 45 Meter lange Rutsche, ein Kinderplanschbecken und einen 1- und 3-Meter-Sprungturm.

Das Backnanger Freibad hat bereits geöffnet. Foto: Jan Potente

Ebenfalls bereits geöffnet hat das beheizte Freibad in Winterbach. Es liegt Im Lehenbach 31, ist auf 24 Grad beheizt und bietet ein 25-Meter-Kombibecken sowie ein Kinderplanschbecken. Sprungturm (3 Meter), Rutsche, Wasserpilz, Beachvolleyball, Spielgeräte, Grillstelle und kostenloses WLAN gehören zur Ausstattung. Der Zugang ist barrierefrei, ein barrierefreier Beckeneinstieg existiert nicht. Ein Kiosk mit griechischen Spezialitäten rundet das Angebot ab.

Das Stettener Bädle in Kernen-Stetten hat seit Freitag, 2. Mai, geöffnet. Es befindet sich in der Frauenländer Straße 4 und ist ein kleines, familiäres Freibad, betrieben vom Bädlesverein. Es gibt ein 25-Meter-Schwimmerbecken, ein Babybecken, einen barrierefreien Zugang, aber keine Sprunganlagen oder Rutschen. Die Becken werden wetterabhängig mit Solarthermie beheizt. Ein Kiosk mit kleiner Bewirtung öffnet täglich ab 14 Uhr.

Freibad Murrhardt: Saisonstart mit Rutsche und Spielspaß

In Murrhardt beginnt die Saison am Samstag, 10. Mai. Das Freibad an der Rudi-Gehring-Straße 18 bietet ein 50-Meter-Kombibecken, ein rundes Kinderbecken und ein Kleinkinderbecken. Eine 15 Meter lange Breitwasserrutsche, ein neu gestalteter Kleinkinderbereich mit Bodentrampolin und Wasserspielen sowie zwei Volleyballfelder und kostenloses WLAN gehören zum Angebot. Das Bad ist vollständig barrierefrei, die Becken werden auf 26 Grad beheizt.

Ebenfalls am 10. Mai öffnet das beheizte Freibad in Rudersberg im Bronnwiesenweg 48. Es besitzt ein Kombibecken mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderbereich, ein separates Kleinkinderbecken, Sprunganlagen (1 und 3 Meter), Rutsche, Beachvolleyballfeld und Spielgeräte. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr. Stärken kann man sich im Biergarten.

Auch in Oppenweiler startet das Mineralfreibad am Samstag, 10. Mai. Es bietet ein beheiztes Mehrzweckbecken, ein Planschbecken und mehr als 1000 Quadratmeter Wasserfläche. Highlights sind Wasserrutschen, Massagedüsen, Sprudelliegen, Wasserfall, ein Beachvolleyballfeld sowie eine große Liegewiese mit Spielplatz und Eltern-Kind-Bereich. Der Zugang ist barrierefrei, die Becken werden auf maximal 24 Grad beheizt. Es gibt einen Kiosk mit klassischem Freibadangebot.

Wunnebad Winnenden: 1750 Quadratmeter Wasserfläche

In Winnenden beginnt die Saison im Wunnebad (Albertviller Straße 56) am Freitag, 9. Mai. Das Freibad bietet ein 50-Meter-Sportbecken, ein Erlebnisbecken mit 56 Meter langer Rutsche und Sprudelliegen, ein Springerbecken mit 1-, 3- und 5-Meter-Turm sowie ein Kinderplanschbecken mit Rutsche. Insgesamt stehen über 1750 Quadratmeter Wasserfläche zur Verfügung. Die Wassertemperatur beträgt rund 25 Grad. Die 30 000 Quadratmeter große Liegewiese verfügt über Spielplatz, Matschstelle, Beachsportfelder, Outdoor-Fitness-Area und einen frei nutzbaren Grillplatz. Der Zugang ist vollständig barrierefrei. Das Hallenbad mit Sauna bleibt ganzjährig geöffnet.

In Weinstadt öffnen die Freibäder Beutelsbach und Strümpfelbach am Samstag, 10. Mai. Das Freibad Beutelsbach (Freibadstraße 23) verfügt über ein 25 Mal 12,5 Meter großes Becken sowie ein Kinderplanschbecken. Dazu gibt es eine Minigolfanlage, ein Beachvolleyballfeld, Tischtennis, Sandkasten, Wipptiere und einen Kiosk mit Terrasse. Das Freibad Strümpfelbach (Hindenburgstraße 53, Zugang Aichelberger Weg) bietet ein 30 Mal 12 Meter großes Becken sowie ein Kinderplanschbecken, Airhockey, Baumhaus und Nestschaukel. Beide Bäder sind nicht beheizt und nicht barrierefrei. Das Freibad Urbach (Hagsteige 1) eröffnet am Samstag, 10. Mai, mit freiem Eintritt am Eröffnungswochenende. Geöffnet ist von Mai bis August dienstags bis sonntags von 9 bis 20.30 Uhr, im September bis 19.30 Uhr; montags ist Ruhetag. Das Bad bietet auch ein Kleinkinderplanschbecken, Liegewiese, Beachvolleyballfeld, Tischtennis, Boulebahn, Tischfußball, Klettergerüst und einen Kiosk. Die Becken sind unbeheizt.

Fellbacher F.3 Wohlfühlbad startet am 19. Mai

In Fellbach startet das F.3 Wohlfühlbad in der Esslinger Straße 102 am Montag, 19. Mai, in die Freibadsaison. Das beheizte 50-Meter-Kombibecken (22 Grad) ist barrierefrei zugänglich. Besonderheiten sind eine Breitwellenrutsche, ein Wasserpark, ein Mini-Soccerfeld, Tischtennisplatten, Beachvolleyballfeld und kostenloses WLAN. Der Kiosk bietet Snacks, thailändische Spezialitäten, frische Früchte und Kaffeespezialitäten. Familienbad und Sauna bleiben ganzjährig geöffnet.

In Schorndorf öffnen drei Freibäder gestaffelt: Das Ziegelei SeeBad (Lortzingstraße 60) startet am Samstag, 17. Mai. Es bietet einen Quellsee mit 100-Meter-Bahn, Sprungfelsen, Breitwellenrutsche, Beachsportfelder, Kinderstrand mit Matschanlage, Spielschiff, Pirateninsel und Klettermöglichkeiten. Es ist barrierefrei, aber nicht beheizt. Bei schlechtem Wetter bleibt es geschlossen. Das Freibad Schlichten (Baierecker Straße 25) folgt am 31. Mai mit einem kleinen, überdachten Becken (nicht beheizt), Spielplatz und viel Grün. Es ist barrierefrei zugänglich. Am 7. Juni startet das idyllisch gelegene Freibad Buhlbronn (Freibadstraße) mit Quellwasserbecken, 1-Meter-Sprungbrett, Kletterturm, Spielbereich und kleiner Stufe am Eingang – barrierefrei nur eingeschränkt.

Das Freibad Schwaikheim (Badstraße 12) eröffnet am Samstag, 17. Mai. Ausstattung: Schwimmerbecken (20 × 10 Meter), Nichtschwimmerbecken (20 × 20 Meter) mit Rutsche und Planschbecken. Alle Becken sind beheizt auf 23 Grad, es gibt eine Liegewiese mit Spielgeräten, Großfeldschach, Tischtennisplatten, Wickelraum, beheizte Umkleiden, Sonnenschirmverleih und Kiosk.

Das Freibad in Remshalden-Geradstetten (Stegwiesenweg 5) hat seit 1. Mai geöffnet. Es bietet ein Sportbecken, unterteilt in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, mit 3-Meter-Sprungturm und 1-Meter-Brett. Außerdem ein Planschbecken mit Elefantenrutsche, Duschclown und großem Sonnensegel. Es gibt eine große Liegewiese mit altem Baumbestand, einen Bolzplatz und Beachvolleyballfelder sowie einen Kiosk mit gemütlicher Sonnenterrasse.

Freibad Bürg in Winnenden hat geöffnet

Das Freibad Bürg im Panoramaweg, in Winnenden-Bürg öffnet bei schönem Wetter donnerstags bis samstags von 13 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr. Es bietet ein 25-Meter-Becken, ein Kinderbecken, Beachvolleyballfeld, Tischtennis und eine schattige Liegewiese. Der Zugang ist eingeschränkt barrierefrei. Der Betrieb erfolgt ehrenamtlich durch den Badverein Bürg.

Das Freibad Erbstetten (Freibadweg 21) öffnet am Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt), mit einem Freibad-Café. Um 10 Uhr findet im „Bädle“ ein Gottesdienst der evangelischen Kirche statt, ab 11 Uhr gibt es Weißwurst-Frühstück sowie Kaffee und Kuchen. Und natürlich darf auch gebadet werden! Ausstattung: Schwimmerbecken mit Edelstahlbecken, Planschbecken für Kinder, Liegewiese mit altem Baumbestand, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten, kleiner Spielplatz, Kiosk mit Snacks und Getränken.