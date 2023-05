12 Am Bohnenviertelfest wird nicht gerüttelt: Vom 20. bis zum 22. Juli wird hier wie vor Corona gefeiert. Aber nicht alle Straßenfeste bleiben unverändert – klicken Sie sich durch die Bildergalerie! Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Straßenfeste waren für die Freizeitplanung im Sommer für viele Stuttgarter eine konstante Sache. Das Jahr 2023 kommt mit einigen Veränderungen daher. Was wie gewohnt stattfindet, was anders wird, was ausfällt.









Für manche sind sie die heimlichen Stars unter den Open-Air-Events: die Straßenfeste in Stuttgart. Hunderttausende pilgern Jahr für Jahr auf die oft mehrtägigen Veranstaltungen, um ein wenig den Stolz aufs eigene Viertel zu zelebrieren oder in ein anderes reinzuschnuppern. Aber die Corona-Zwangspause ging auch an den zumeist von ortsansässigen Vereinen veranstalteten Festen nicht spurlos vorüber. Obwohl viele bereits vergangenen Sommer wieder gefeiert wurden, finden dieses Jahr manche in veränderter Form statt – oder wurden ganz abgeblasen; bei wieder anderen ist die Lage noch unklar.