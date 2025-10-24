Das britische Magazin "Tatler" nennt es sein "Little Black Book": Eine Liste der 200 begehrtesten Junggesellen der Insel, an der sich all jene, die auf eine Heirat schielen, orientieren können. Auf Platz eins liegt in diesem Jahr ein 18-jähriges Mitglied der Royal-Family.

Das britische Magazin "Tatler" ist wohl in Deutschland am bekanntesten für seine alljährlichen Listen der bestangezogenen Briten. Hier lagen in den vergangenen Jahren etwa Prinzessin Kate (43) und im Jahr 2025 Zara Tindall (44), die Tochter von Prinzessin Anne (75), ganz vorne. Alljährlich gibt das "Tatler"-Magazin jedoch auch das "Little Black Book" heraus, eine Liste der 200 begehrtesten Singles des Landes. Auf Platz eins liegt hier 2025 der 18-jährige Albert Windsor, Sohn von Lord Nicholas Windsor (55) und Ururenkel von König Georg V. (1865-1936).

Die Nummer zwei der "Tatler"-Liste glänzt auf der Tanzfläche Die "Tatler"-Liste umfasst "angehende Herzöge, vergoldete Erben der Gen Z" oder "ständig feiernde It-Girls", die allesamt "umwerfend, begehrenswert und gefragt" sind, schreibt das Magazin zu seiner diesjährigen Auswahl begehrter Junggesellen. Albert Windsor wird "als neuester heiratsfähiger Junggeselle der britischen Monarchie" bezeichnet. Er sei in Rom aufgewachsen und studiert in Zukunft möglicherweise wie sein Vater Theologie in Oxford.

Jüngster Sohn von Rod Stewart schafft es in die Top Ten

Auf Platz zwei der Liste liegt Milliardärserbin Thyra Goldsmith (23), Tochter des Tory-Politikers Zac Goldsmith (50). Die 23-Jährige, die auch auf Instagram gerne ihre Reize zeigt, habe "die kolumbianische Schönheit ihrer Mutter Sheherazade Goldsmith geerbt, und ihre lateinamerikanischen Wurzeln kommen auf der Tanzfläche zum Vorschein - dort ist sie nicht mehr wegzudenken", beschreibt "Tatler" die Vorzüge der Zweitplatzierten.

Ein weiterer, wohl auch in Deutschland bekannter Name befindet sich auf Platz acht: der 20-jährige Alistair Stewart, Sohn von Rocklegende Rod Stewart (80). Er sei das jüngste und gleichzeitig größte Mitglied des Stewart-Clans, bemerkt das britische Magazin. Unter Umständen wird es Alistair Stewart in Zukunft nach Hollywood ziehen. Über sein derzeitiges High-Society-Leben heißt es: "Ob er nun in Schottland Golf spielt, auf Ibiza feiert oder in Las Vegas herumjettet - er ist für das 'High Life' geboren."

Die vollständige Liste der 200 begehrtesten Junggesellen Großbritanniens wird am 30. Oktober in Printform veröffentlicht.