Das britische Magazin "Tatler" nennt es sein "Little Black Book": Eine Liste der 200 begehrtesten Junggesellen der Insel, an der sich all jene, die auf eine Heirat schielen, orientieren können. Auf Platz eins liegt in diesem Jahr ein 18-jähriges Mitglied der Royal-Family.
Das britische Magazin "Tatler" ist wohl in Deutschland am bekanntesten für seine alljährlichen Listen der bestangezogenen Briten. Hier lagen in den vergangenen Jahren etwa Prinzessin Kate (43) und im Jahr 2025 Zara Tindall (44), die Tochter von Prinzessin Anne (75), ganz vorne. Alljährlich gibt das "Tatler"-Magazin jedoch auch das "Little Black Book" heraus, eine Liste der 200 begehrtesten Singles des Landes. Auf Platz eins liegt hier 2025 der 18-jährige Albert Windsor, Sohn von Lord Nicholas Windsor (55) und Ururenkel von König Georg V. (1865-1936).