Überschwemmungen: Versicherer wollen flutgefährdete Gebäude besser absichern

Die Länder wollen nach Überschwemmungen keine Milliardenhilfen zahlen. Die Versicherer wollen nicht für politischen Leichtsinn aufkommen, der Bauen in Flutgebieten erlaubt. Ist ein Kompromiss möglich?
Berlin - Die deutschen Versicherer wollen den Versicherungsschutz hochwassergefährdeter Gebäude in Deutschland verbessern - und gleichzeitig eine Versicherungspflicht gegen Überschwemmungen verhindern. Der Branchenverband GDV legte am Mittwoch ein Konzept vor, mit dem die mehr als 400.000 hochwassergefährdeten Häuser versichert werden könnten. Hausbesitzer sollen jedoch eine Abwahlmöglichkeit haben. Die Versicherer veröffentlichten ihren Vorschlag einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), bei der das Thema ebenfalls auf der Tagesordnung steht.