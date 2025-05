Überschwemmungen: Verheerendes Hochwasser in Australien - mehrere Vermisste

5 Wasser so weit das Auge reicht: Das Hochwasser an der Ostküste ist verheerend. Foto: Lindsay Moller/AAP/dpa

Sydney - Bei verheerenden Überschwemmungen an der australischen Ostküste ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Der 63-Jährige sei in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto aufgefunden worden, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney, teilte die Polizei mit. Drei weitere Menschen würden an verschiedenen Orten in der Region vermisst. "Wir haben große Angst um alle drei Personen", sagte Polizeisprecher Peter Thurtell.