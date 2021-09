Darum knallt es in letzter Zeit so oft

1 Kampfjets operieren – und üben – meist in Zweiergruppen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Am Dienstag haben wieder zwei Eurofighter die Scheiben im Rems-Murr-Kreis wackeln lassen. Diesmal war es eine Übung – am Tag zuvor hatte es einen echten Einsatz gegeben.















Link kopiert

Rems-Murr-Kreis - Schneller als der Schall: Am Dienstag gegen 10.30 Uhr waren über der Region Stuttgart zwei Überschallknalle zu hören – wieder einmal. Im Abstand von wenigen Sekunden brachten die Kampfjets Gläser in den Schränken zum Klirren. Noch in den Zeiten des Kalten Krieges war so etwas quasi an der Tagesordnung. Dann wurde es zumindest in der Region Stuttgart stiller – in den vergangenen Monaten kam es aber auch hier immer wieder zu deutlich hörbaren Überschallflügen.

Beim Flug am Dienstag handelte es sich um eine Übung, die in einem eigens dafür reservierten Luftraum über dem Ostallgäu stattfand. Erst am Montag jedoch waren die Kampfjets zu einem scharfen Einsatz unterwegs – ebenfalls mit Überschall, auch dieser Flug war in Baden-Württemberg zu hören. „Ein Airliner war ohne Funkkontakt in deutschen Luftraum eingeflogen“, erklärt ein Sprecher der Luftwaffe. Vom Luftwaffenstützpunkt Lechfeld aus seien daraufhin zwei Eurofighter gestartet und mit Überschallgeschwindigkeit Richtung Südhessen geflogen, um das Passagierflugzeug abzufangen. „Vor Coronazeiten, als noch mehr ziviler Flugbetrieb herrschte, passierte so etwas 20 bis 25 Mal im Jahr“, so der Sprecher. Erst Ende Juli hatte es einen Alarmflug über der Region gegeben.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So handeln Jetpiloten im Alarmfall

Davon zu unterscheiden sei der Übungsflugbetrieb. Ein Grund, warum es die letzten Wochen in der Region öfter laut wurde, könnte sein, dass das Taktische Luftwaffengeschwader 74 seine Kampfjets derzeit nicht wie gewöhnlich aus Neuburg an der Donau starten lässt, sondern vom Lechfeld aus, das südwestlich von Augsburg liegt und damit geringfügig näher an Stuttgart als Neuburg, wo derzeit die Start- und Landebahn saniert wird.

In Neuburg beziehungsweise dem Lechfeld ist die sogenannte Alarmrotte stationiert. Diese beiden Kampfjets, die Tag und Nacht einsatzbereit sind, sollen für die Sicherheit im süddeutschen Luftraum sorgen. Auch Übungen mit Überschallgeschwindigkeit ließen sich nicht vermeiden, so der Luftwaffensprecher: „Schlussendlich geht es um die Sicherheit im deutschen Luftraum. Wenn wir Einsätze wie den am Montag fliegen wollen, müssen wir das auch üben, dafür genügt ein Simulator nicht.“