Im Fall eines vermissten Mädchens in Südfrankreich wird eine Leiche gefunden. Justizminister Darmanin nennt den Umgang mit früheren Hinweisen auf den Verdächtigen «völlig inakzeptabel».
Fleurance - Tagelang bangte Frankreich um das Schicksal einer verschwundenen Elfjährigen, nun ist in einem Getreidesilo eine Leiche entdeckt worden. Nahe Toulouse sei eine Kinderleiche gefunden worden, die ähnliche Kleidung trug wie die Elfjährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, teilte Staatsanwalt Olivier Naboulet mit, wie französische Medien berichteten. Eine Obduktion solle Gewissheit über die Identität und die Todesursache geben.