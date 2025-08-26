Übers Wochenende: Einbrecher haben Leobad und Vereinsheime im Visier

1 Bei den Einbrüchen in Hirschlanden vermutet die Polizei, dass die gleichen Täter aktiv waren. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ins Leonberger Freibad sowie in gleich drei Vereinsgaststätten in Hirschlanden und Rutesheim ist zwischen Samstag und Montag eingebrochen worden.











Drei Einbrüche in Vereinsgaststätten sowie einer ins Leobad vermeldet die Polizei für das vergangenen Wochenende. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag berichtet, ist in der Nacht auf Montag ins Leonberger Freibad in der Badstraße eingebrochen worden. Nachdem die bislang unbekannten Täter aufs Gelände gelangt waren, brachen sie vier Türen und eine Schranktür im Bereich des Bürotraktes auf. Die Räume wurden auch durchwühlt, wobei den Tätern vermutlich nichts Stehlenswertes in die Hände fiel, sodass sie sich ohne Beute wieder aus dem Staub machten. Der hinterlassene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an das Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.