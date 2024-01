1 Leni Klum, Schwester Lou, Vater Seal, dessen Freundin Laura sowie Henry und Johan (v.l.) zusammen in Los Angeles. Foto: getty/Monica Schipper/WireImage

Großes Ereignis in Los Angeles: Zum ersten Mal hat sich Leni Klum öffentlich mit ihren drei Geschwistern Lou, Henry und Johan gezeigt. Papa Seal war dabei, Mama Heidi Klum fehlte.











Überraschender Auftritt in Los Angeles: Leni Klum (19) hat sich zum ersten Mal gemeinsam mit ihren drei Geschwistern auf dem roten Teppich gezeigt. Zusammen mit Vater Seal (60) besuchten Leni, ihre Schwester Lou (14) und ihre beiden Brüder Henry (18) und Johan (17) die Filmpremiere von "The Book of Clarence".