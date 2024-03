Überraschungsauftritt in Hollywood: Darum war Fußballstar Bastian Schweinsteiger bei den Oscars

1 Glamouröser Überraschungsauftritt: Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović auf dem roten Teppich in Los Angeles. Foto: Getty Images via AFP/JC OLIVERA

Die Überraschung war groß: Neben internationalen Stars und Sternchen haben in der Nacht auf Montag auch Ex-Fußball-Star Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović die Oscar-Verleihung in Hollywood besucht. Deshalb war das Paar auf der Film-Gala.











In der Nacht auf Montag sind in Los Angeles die 96. Oscars verliehen worden. Neben internationalen Stars tummelten sich auch zwei bekannte Gesichter aus dem deutschen Sport auf dem berühmtesten roten Teppich der Welt: Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger und seine Frau und ehemalige serbische Tennisspielerin Ana Ivanović überraschten in schillernden Outfits vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Doch was steckt hinter dem Überraschungsbesuch beim wichtigsten Filmpreis der Welt?