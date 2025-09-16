Überraschungs-Coup: Sternstunde: Deutscher hat Chance auf WM-Krone im Schach

Im fernen Samarkand spielt Schach-Großmeister Matthias Blübaum ein überragendes Turnier. Dadurch wird ihm als erstem Deutschen seit 34 Jahren eine besondere Ehre zuteil.
Samarkand - Nach seiner Schach-Großtat legte Matthias Blübaum zunächst eine typisch ostwestfälische Zurückhaltung an den Tag. "Jo, das war okay", schrieb der 28-Jährige als Antwort an Bundestrainer Jan Gustafsson, der ihm zu einer "unglaublichen Sensation" gratuliert hatte. Erstmals seit 34 Jahren hat ein Deutscher wieder die Chance, Herausforderer für einen Schach-Weltmeister zu werden.