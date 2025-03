Überraschungen in Folge vier: Friedensangebot und Liebesouting verblüffen bei Promis unter Palmen

Claudia Obert (63) ist vor allem für ihre Vorliebe für Geld und Champagner bekannt, ihr Motto lautet "Life is a Party". Doch im Grunde wünscht sich die Unternehmerin nur "Weltfrieden". Bei "Promis unter Palmen" will sie eine Stufe kleiner anfangen. Sie möchte Friedensverhandlungen zwischen Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (46) einleiten. Iris soll die Frau, die ihr mutmaßlich den Mann ausgespannt hat, nicht weiter "als Verbrecherin" behandeln.

Doch bei Iris stößt Claudia mit ihrer Friedensinitiative auf Granit. "Eher sterbe ich", sagt die Katzenberger-Mutter. Und von einer Claudia Obert, die nie verheiratet war und deshalb "nie geliebt" habe, will sie sich erst recht nichts erzählen lassen.

Lesen Sie auch

Zur Abkühlung geht es in die Eistonne. In einer Wanne mit sechs Grad kaltem Wasser müssen die Promis einen Intelligenztest lösen. Sie müssen Badeenten in verschiedenen Farben nach den Vorgaben einer Textaufgabe in eine richtige Reihenfolge bringen. Ausgerechnet der in der Villa als hübsch, aber doof abgestempelte Nikola Glumac (28) löst die Aufgabe als schnellster richtig. Auf Platz zwei folgt Christo (38). Die beiden Männer sind somit Teamkapitäne.

Videogrüße aus der Hölle für Iris

Doch zunächst wird für Iris die Hölle, in der sie sich wähnt, noch mehr angeheizt. Die Stars bekommen Videobotschaften aus der Heimat. Yvonne empfängt natürlich Grüße von Peter Klein (57). Iris ist natürlich wenig amüsiert von der Bildschirmpräsenz ihres Verflossenen. Sie reckt den Mittelfinger in die Luft. Ob in Richtung des Monitors mit ihrem Ex oder zu dessen Neuen, das wird nicht klar. Claudia darf sich derweil über ein Video ihres Lovers Max Suhr (25) freuen. Den Nikola für ihren Sohn hält.

Im Gruppenspiel geht es wieder ins Wasser. Die Teams müssen einen Schatz heben, indem sie Bälle in ein Netz bei einer Boje bugsieren. Sind genügend Bälle im Netz, steigt die Schatzkiste an die Oberfläche. Kapitän Nikola ist besonders motiviert. Schließlich hat ihm sein Flirt Melody Haase (31) im Falle eines Sieges einen Kuss versprochen. Nicht auf den Mund, sondern auf ein weiter südlich gelegenes Körperteil.

In der letzten Folge hatte Chico (44) das Teammatch bewusst sabotiert, um Kim Virginia (29) aus der Sendung zu werfen. Sein Plan ging bekanntlich auf. Diesmal macht der Lottomillionär auf ungeplant. Trotzdem gewinnt er mit Christos Mannschaft das Spiel.

Nikola macht die Raupe, Claudia "tropft wie ein Kieslaster"

Nikola bleibt also untenrum ungeküsst. Dennoch reibt er sich im Pool an Melody. Der Körperteil, den sie küssen wollte, ändert daraufhin seinen Aggregatszustand. Das zeichnet sich unter der Badehose für alle sichtbar ab. Nikola ist nur kurz verlegen. Dann will er seine Striptanzkünste zeigen, die ihm Cosimo Citiolo (43) beigebracht hat. Der hat immerhin mal als Go-Go-Tänzer und Tanzlehrer gearbeitet. Seinem Schützling hat er gelehrt, seinen Körper wie eine Raupe zu bewegen.

Melody findet Lapdances peinlich, also kommt Claudia in den Genuss. "Ich tropfe wie ein Kieslaster", sagt die schambefreite Society-Lady nach dem Tanz. Nachdem er die menschliche Raupe gemacht hat, muss Nikola als Captain der Verlierer zwei aus seinem Team zur Rauswahl stellen. Er entscheidet sich für Yvonne, obwohl er ihr vorher noch eine Bleibegarantie ausgesprochen hat. Neben der Iris-Rivalin wählt er Claudia aus. Die so beliebt ist, dass keiner gegen sie stimmen würde.

Iris überrascht - Melody noch mehr

So kommt es dann auch. Die Mitglieder aus dem Gewinnerteam stimmen gegen Yvonne, bis auf deren einzigen Vertrauten Chico. Alle Bewohner machen sich bereit für Iris' finale Abrechnung mit ihrem "Furunkel" Yvonne. Doch Iris überrascht. Sie reicht Yvonne die Hand und entschuldigt sich für ihre Beschimpfungen. Bei ihrer Meinung, dass die Rivalin eine "kalte Person" sei, bleibt sie aber.

Das war es aber noch nicht mit unvorhergesehenen Wendungen. Doch der Reihe nach. Zwei Promis bekommen von der Produktion einen Spa-Aufenthalt in einem Pool spendiert. Obwohl sich die gebeutelte Iris meldet, stimmt die Mehrheit dafür, Melody und Nikola in die Wohlfühloase zu schicken. Vor allem Melodys Alter "DSDS"-Kumpel Menowin Fröhlich (37) tut sich dabei als Kuppler hervor.

Körperlich kommen sich Nikola und Melody im Wasser sofort nahe. Verbal eher nicht. Sie bezeichnet ihn als "Fuckboy", ein ernstes Gespräch ist für sie mit ihm nicht möglich. Wenn er Rapper Drake wäre, könne sie damit leben, aber so? Dieser Vergleich irritiert wiederum Nikola.

Melody bricht das Date vorzeitig ab. Sie erscheint verwirrt. Und liefert ganz am Ende der Folge eine überraschende Wendung. Sie gesteht Menowin, dass sie sich "versehentlich" in ihn verliebt habe. Damit hat niemand gerechnet, am wenigsten wohl der verheiratete Familienvater Menowin.