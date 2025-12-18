Überraschung zur Primetime: Joko und Klaas nutzen erspielte Sendezeit nicht - das steckt dahinter

In der jüngsten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" haben sich die beiden Entertainer eigentlich 15 Minuten Sendezeit für den heutigen Abend erspielt. Doch die nutzte das Duo heute nicht.

In der letzten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" vor der Weihnachtspause konnten sich Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) einmal mehr gegen ihren Arbeitgeber beweisen und den begehrten Gutschein über 15 Minuten Sendezeit sichern. Doch die nutzte das Duo diesmal nicht - wie üblich - am Folgetag zur Primetime.

Verwirrspiel vor der Sendung Schon im Laufe des Tages gaben die Entertainer mehrere Hinweise darauf, dass die reguläre Aktion heute nicht stattfinden werde. Auf ihrem Instagram-Account erklärten die beiden kryptisch, dass heute keine vollen 15 Minuten zu erwarten seien. "Wir brauchen nicht die ganze Zeit heute", ließ Joko Winterscheidt verlauten und ergänzte: "Und je kürzer wir es heute Abend halten, desto besser für das, was dann kommt."

Auch Klaas gab sich geheimnisvoll und sprach von einer "komplizierten Sache", die "ein bisschen stressig" werde. In der offiziellen Programmplanung von ProSieben war "Joko & Klaas LIVE" dementsprechend nur von 20:15 Uhr bis 20:20 Uhr angekündigt. Die Fans spekulierten wild: Wird die Zeit angespart? Kommt eine neue Schatzsuche?

Die Auflösung: Sendezeit wird verschoben

Pünktlich um 20:15 Uhr verkündeten die beiden dann die große Überraschung: Die 15 Minuten fallen heute aus - für einen guten Zweck im eigenen Interesse.

Statt die Viertelstunde an einem gewöhnlichen Donnerstagabend zu versenden, haben Joko und Klaas Größeres vor. Unter dem Titel "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" gaben sie bekannt, dass die gewonnene Sendezeit auf den Jahreswechsel verschoben wird - genauer auf 23:45 Uhr am 31. Dezember.

Die beiden erklärten, dass sie bereits "mitten in den Vorbereitungen zum Jahreswechsel Silvesterprogramm" stecken. Das Ziel ist offenbar, das ProSieben-Programm zum Jahresende zu kapern. Klaas Heufer-Umlauf kündigte vielversprechend an: "Es wird gigantisch."

Statt also heute Abend 15 Minuten Klamauk zu senden, nutzten sie den kurzen Slot lediglich als Teaser und Startschuss für den "Countdown bis Silvester-Special". Die Zuschauer dürfen sich also darauf einstellen, dass Joko und Klaas den Rutsch ins neue Jahr maßgeblich mitgestalten werden - wie genau dieses "gigantische" Programm aussehen wird, bleibt bis zum 31. Dezember ihr Geheimnis.