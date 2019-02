1 Stars aus "Der Lehrer": Hendrik Duryn und Jessica Ginkel Foto: TVNOW / Frank Dicks

"Der Lehrer" geht in eine weitere Staffel, allerdings muss die RTL-Serie dann ohne Hauptdarstellerin Jessica Ginkel auskommen.

Die RTL-Serie "Der Lehrer" bekommt eine achte Staffel, in dieser wird Hauptdarstellerin Jessica Ginkel (38) allerdings nicht mehr zu sehen sein. Das gab der Sender nun bekannt. Produziert werden sollen die zehn neuen Folgen mit "Lieblingslehrer" Stefan Vollmer (Hendrik Duryn, 51) im Sommer 2019. Die Ausstrahlung ist laut RTL für die Season 2019/2020 vorgesehen.

Jessica Ginkel war 2013 zum Cast der Serie gestoßen und spielt seitdem die Lehrerin, und mittlerweile auch Vollmers Lebensgefährtin, Karin Noske. Am 7. März wird die letzte Folge der aktuellen Staffel laufen, in der sie ihren Abschied feiern wird. Mit der Figur der "Karin Noske" habe sie eine Rolle verkörpern können, "die mir eine Spannbreite von Spielmöglichkeiten geboten hat", so die Schauspielerin. "Aber für mich ist nun der rechte Zeitpunkt gekommen, meine Reise fortzusetzen und daher verlasse ich den 'Lehrer' mit einem lachenden und einem weinenden Auge."

"Sehr vermissen" wird Hendrik Duryn seine Kollegin, wie er sagt: "Und auch wenn das gemeinsame Abenteuer vorbei ist, die Abenteuerlust vom Vollmer und von mir ist ungebrochen. Auch weil wir wissen, dass es in Karins und in Jessicas Sinne ist, dass sich diese beiden Typen nicht unterkriegen lassen."