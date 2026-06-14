Prinz Harry, Sydney Sweeney, Tracy Morgan, Timothée Chalamet und weitere Stars verfolgten das NBA-Finale in San Antonio live. Die New York Knicks krönten sich nach 53 Jahren erstmals wieder zum Champion.
Das Frost Bank Center in San Antonio, Texas, hatte am Samstagabend (13. Juni, Ortszeit) nicht nur sportlich einiges zu bieten - auch auf den Rängen saß viel Prominenz. Beim Spiel 5 der NBA Finals zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks war überraschend auch Prinz Harry (41) auf der Tribüne - der Royal war ohnehin in der Stadt.