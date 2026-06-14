Prinz Harry, Sydney Sweeney, Tracy Morgan, Timothée Chalamet und weitere Stars verfolgten das NBA-Finale in San Antonio live. Die New York Knicks krönten sich nach 53 Jahren erstmals wieder zum Champion.

Das Frost Bank Center in San Antonio, Texas, hatte am Samstagabend (13. Juni, Ortszeit) nicht nur sportlich einiges zu bieten - auch auf den Rängen saß viel Prominenz. Beim Spiel 5 der NBA Finals zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks war überraschend auch Prinz Harry (41) auf der Tribüne - der Royal war ohnehin in der Stadt.

Wie das US-Magazins "People" weiter berichtet, betrat der Herzog von Sussex das Stadion in Baseballcap und Polo-Shirt. An seiner Seite: JP Lane, ein Veteran der US Army und Teilnehmer der Purple Heart Warrior Games, die noch bis zum 20. Juni in San Antonio ausgetragen werden. Lane ist nicht irgendein Begleiter: Der Soldat gilt als eine der zentralen Inspirationen für die Gründung der Invictus Games, des internationalen Sportwettbewerbs für verwundete und erkrankte Militärangehörige, den der Herzog 2014 ins Leben rief.

Hollywood trifft Basketball-Fieber

Neben dem britischen Royal hatten sich auch Hollywoodstars in der Arena eingefunden. Schauspielerin Sydney Sweeney, Komiker Tracy Morgan, Charakterdarsteller John Turturro sowie die Filmstars Timothée Chalamet und Ben Stiller sahen demnach das Entscheidungsspiel vor Ort - allesamt waren als Knicks-Anhänger eigens nach Texas gereist. Spike Lee, bekannt als einer der treuesten Knicks-Fans überhaupt, war ebenfalls dabei.

Für Prinz Harry ist der Besuch eines Basketballspiels keine Ausnahme. Erst im Februar 2026 hatten er und Herzogin Meghan (44) das NBA All-Star Game in Inglewood, Kalifornien, besucht - damals saß er neben Queen Latifah. Auch beim Super Bowl 2022, der World Series 2025 und einem Rodeo in Texas war der Herzog bereits als Sportfan aufgetreten. San Antonio hat für ihn zudem eine persönliche Verbindung: Spurs-Legende David Robinson traf Harry 2018 bei einem Event der Coach-Core-Initiative der Royal Foundation in Loughborough.

Knicks nach 53 Jahren wieder Champion

Was die Promis sahen, war ein Stück Basketball-Geschichte: Die New York Knicks gewannen Spiel 5 und damit die NBA-Meisterschaft - zum ersten Mal seit 53 Jahren. Angeführt wurde der Triumph von Jalen Brunson, der mit 45 Punkten überragte und als Finals MVP ausgezeichnet wurde. Das Empire State Building in New York erstrahlte noch in der Nacht in den Knicks-Farben Blau und Orange.