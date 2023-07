Überraschung in Großbottwar

1 Die Bottwartaler Winzer zählen deutschlandweit zu den „Top 10“ der Genossenschaften. Und in Württemberg rangieren sie auf Rang vier. Foto: Kuhnle

Bei der Herbstversammlung informiert der Vorstandsvorsitzende über die Trennung von Uwe Ziegler. Der Geschäftsführer war nur gut zwei Jahre im Amt. Was sind die Gründe?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ja, es ist so“, berichtet unumwunden Immanuel Gröninger, der Vorstandsvorsitzende der Bottwartaler Winzer beim Gespräch am Telefon, „bei uns in der Geschäftsführung wird es Veränderungen geben“. Am Mittwochabend haben schließlich auch die Genossenschaftsmitglieder bei der Herbstversammlung der Winzervereinigung erfahren: Uwe Ziegler, seit April 2020 Geschäftsführer bei den Bottwartaler Winzern wird die Genossenschaft verlassen. Immanuel Gröninger hat dort offiziell darüber darüber informiert, dass „der derzeitige Geschäftsführer Uwe Ziegler aus persönlichen Gründen bei den Bottwartaler Winzern ausscheiden wird“.