Mit Nachholspielen startete am Sonntag die Kreisliga A1 Enz-Murr ins Jahr. Dabei entführte die SG Steinheim/Erdmannhausen bei Aufstiegsaspirant SV Pattonville mit einem 1:1 (0:0) einen Punkt. Derer drei brachte der TSV Affalterbach mit einem 2:1 (2:0) von der SGM Hochberg/Hochdorf mit.

In Pattonville wäre für die SG jedoch sogar noch mehr drin gewesen, denn man lag bis in die Schlussphase vorne. Nach ereignisarmer erster Hälfte hatte Alexander Grimm die Gäste in Führung gebracht: Quasi spiegelverkehrt in der Manier Arijen Robbens zog zur Mitte und traf aus 18 Metern ins lange Eck zum 1:0 (64.). Der Favorit reagierte wütend, doch SG-Keeper Max Engelbrecher bewahrte zunächst die Führung (74.).

Der Torhüter sieht Gelb-Rot

Erst ein kurioser Doppelelfmeter führte schließlich zum Ausgleich: Pattonvilles Emrah Akpolat setzte den ersten an die Unterkante der Latte, wurde aber beim Nachschussversuch von Engelbrecher attackiert, sodass der Schiedsrichter erneut auf den Punkt zeigte. Engelbrecher sah Gelb-Rot, weil er sich beschwerte, und der eingewechselte Timo Schubert war gegen den zweiten Strafstoß machtlos (85.). In Unterzahl verteidigte die SG das Remis ohne größere Probleme. „Wir wussten vorher nicht, wo wir stehen, aber auf der Leistung lässt sich aufbauen. Es war ein richtig gutes Kreisligaspiel“, fand SG-Coach Roberto Raimondo.

Zufrieden war auch sein Kollege Dennis Grab vom TSV Affalterbach nach dem 2:1 in Hochdorf. „So ein Spiel hätten wir noch im September verloren. Die Abläufe greifen inzwischen deutlich besser.“ Dominante erste 45 Minuten münzte seine Elf durch Jannik Walter und Dominik Janzer in ein 2:0 um. Zwar wurde es nach dem Anschluss eng, doch der TSV brachte den Dreier ins Ziel.