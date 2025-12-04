Überraschung im Theaterhaus: Tobias Moretti macht Schlagertherapie

Bei einem spaßigen Abend im Stuttgarter Theaterhaus singt und spielt der Schauspieler Tobias Moretti zusammen mit Thomas Gansch. Aber kann er auch Schlager?
Als Tobias Moretti nach der virtuos interpretierten Titelmelodie von „Raumschiff Enterprise“, dem siebten Stück des Abends, immer noch nicht auf der Bühne des Theaterhauses steht, kann man langsam ins Grübeln geraten, ob an den Eröffnungsworten von Thomas Gansch nicht doch was dran ist: dass der Name nur auf dem Plakat stehe, um das Publikum anzulocken.