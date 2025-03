Überraschung für Influencerin: Herzogin Meghan reagiert mit handgeschriebenem Brief auf Sorge um Show

Die Influencerin und Podcasterin Amanda Hirsch (fast 900.000 Follower bei Instagram) konnte ihren Augen nicht trauen, als sie eine handgeschriebene Nachricht von Herzogin Meghan (43) aus dem Briefkasten fischte. Doch in der Tat hat sich die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit einem kunstvoll kalligrafierten Text an Hirsch gewandt, wie diese mit mehreren Beweisvideos und -fotos in ihren Instagram-Storys festhielt.

Mit aufgerissenen Augen hält sie in einem der Clips ein geöffnetes Kuvert in die Kamera, auf dem ein goldenes "M" mit Krone darüber zu sehen ist. Dann enthüllt sie, was Herzogin Meghan ihr geschrieben hat: "Liebe Amanda, ich habe gehört, du hast Angst. Mach dir keine Sorgen. Jetzt kommt der spaßige Teil - lass es uns genießen." Sie schloss mit den Worten "Wie immer [As Ever, Anm. d. Red.], Meghan" - in Anlehnung an ihre jüngst zu "As Ever" umbenannte Lifestyle-Marke.

Lesen Sie auch

Hirsch sei "mehr als geschockt" über die Nachricht und "ich werde mir das selbstverständlich einrahmen lassen", schrieb sie zu einem Foto der Karte. "Habe ich am Papier gerochen? Ja. Möchte ich jetzt mein eigenes Monogramm? Ja. Bin ich absolut von den Socken und besessen? Verdammt. Ja." An die Herzogin gerichtet, schrieb Hirsch: "Du hast einen Fan auf Lebenszeit gewonnen."

Wie kam es zu der Nachricht?

Doch warum wurde der Influencerin überhaupt diese Ehre zuteil? Den Reminder lieferte Hirsch sogleich nach: "Erinnert ihr euch? Ich sagte, dass ich Angst um Meghans neue Show und den möglichen Hass gegen sie habe, weil manche Leute sie einfach für alles, das sie macht, hassen wollen."

Hirsch hatte im Januar ihre Eindrücke zum Trailer von Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan" mit ihren Followern geteilt. Damals gab sie explizit an, kein Meghan-Hater zu sein, zugleich aber verstehen zu können, dass manche Menschen die Schauspielerin als "unauthentisch" ansehen. Daher sorge sich Hirsch, dass die Sendung dieses Gefühl bei den Kritikern noch verstärken und eine Welle des Hasses lostreten könnte.

In der Tat häufte sich nach dem Release der Sendung die Kritik, Herzogin Meghan mache darin einen "weltfremden" Eindruck. Sowohl an Meghan als auch an Netflix scheint das negative Feedback aber abzuprallen. Wie erst kürzlich mitgeteilt wurde, erhält "With Love, Meghan" eine zweite Staffel, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll.