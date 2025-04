Überraschung für die Fans: Michael Bully Herbig: Zum Geburtstag gibt es das Manitu 2-Plakat

Michael Bully Herbig feiert am 29. April seinen 57. Geburtstag - das größte Geschenk machte er zu diesem Anlass allerdings seinen vielen Fans: Denn er gab als besondere Überraschung das Filmplakat zu "Das Kanu des Manitu" preis. Die Western-Persiflage-Fortsetzung kommt am 14. August in die Kinos.

Seinen Geburtstag am 29. April nutzt Michael Bully Herbig (57), um die Werbetrommel für "Das Kanu des Manitu" zu rühren. Damit machte er seinen neugierigen Fans ein großes Geschenk. Innerhalb von zwei Stunden sammelte das Posting mehr als 18.000 Likes.

"Ich stoß mit Euch an!"

Bereits am Vortag hatte der Schauspieler, Regisseur und Produzent angekündigt, dass es am Dienstag "was geben" werde. In den Hashtags verwies er auf den Filmtitel und eine Überraschung, woraufhin Follower über einen zweiten Trailer mutmaßten. Ausgerechnet an seinem 57. Geburtstag ließ Herbig die Katze dann aus dem Sack. Auf seinem Instagram-Account schrieb er: "Große Freude! Herzlichen Dank für die lieben Geburtstagsgrüße! Ich hab' auch was für Euch: Das hochoffizielle Filmplakat zu 'Das Kanu des Manitu'". Weiter betonte er noch: "Ich stoß mit Euch an!"

Der erste Trailer kam kurz vor Weihnachten

Die Fortsetzung der Western-Persiflage "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001 kommt am 14. August 2025 in die Kinos. Die Vorfreude schürt Herbig aber bereits Monate vorher. Vor dem Filmplakat hat er auch schon den ersten Trailer veröffentlicht. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, postete er den Clip ebenfalls via Instagram.

"Demnächst im Wilden Westen", heißt es darin zu Beginn - eine Anspielung auf "Once upon a Time in the West", den englischen Titel des Westernklassikers "Spiel mir das Lied vom Tod". Eine Seherin verspricht dann "das größte Abenteuer aller Zeiten". Worin dieses besteht, verrät der Trailer allerdings nicht. Die Handlung ist bislang nur grob bekannt: Ranger (Christian Tramitz) und Abahachi (Herbig) werden von Gangstern, die in den Besitz des legendären Kanu des Manitu gelangen wollen, an den Galgen geliefert. Doch sie werden von Dimitri (Rick Kavanian) gerettet.

Die drei sind natürlich auch auf dem Filmplakat abgebildet. Groß in der Mitte blicken Abahachi und hinter ihm Ranger entsetzt in die Kamera, während Dimitri gut gelaunt am Rand die Arme ausbreitet.

Ein Wiedersehen gibt es im zweiten Teil auch mit Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch (ebenfalls Herbig). Die Figur war kurz im Trailer zu sehen und ist klein auf dem Filmplakat abgebildet. Als neue Figuren sind Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Jasmin Schwiers dabei.

Der erste Teil brach Rekorde

Der erste Film aus dem Jahr 2001 gilt mit über 11,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern als einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Die Wild-West-Parodie "Der Schuh des Manitu" hat nicht nur an den Kinokassen alle Rekorde gebrochen, sie wurde auch mehrfach ausgezeichnet - etwa mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Besucherstärkster Film des Jahres".