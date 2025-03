Überraschung für den Schauspieler: Heinz Hoenig und Ehefrau Annika heiraten ein zweites Mal

Es soll die Krönung ihres zweiten Glücks sein: Schauspieler Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Wie RTL berichtet, organisierte Kärsten-Hoenig die Überraschungshochzeit am heutigen Samstag auf Sylt, ohne dass ihr Mann davon wusste.

Der Sender war exklusiv bei der erneuten Trauung des Paares zugegen und wird die Bilder sowie Heinz Hoenigs Reaktion auf die Überraschung in der Sendung "RTL Exclusiv" am Sonntag, 30. März, um 17:45 Uhr zeigen. Demnach gaben sich die beiden am 29. März - einen Tag vor Annikas 40. Geburtstag - auf der Nordseeinsel erneut das Eheversprechen, um ihre Liebe zu feiern und das schwere vergangene Jahr hinter sich zu lassen.

Lesen Sie auch

Liebesschwur nach schwerer Krankheitsodyssee

Heinz Hoenig musste im Mai 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, der Schauspieler wurde operiert und die Speiseröhre entfernt. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation - inklusive OPs, Koma und Reanimation - holte Annika Kärsten-Hoenig ihren "Heinzi" nach Hause und pflegt ihn seitdem dort. Dem "Das Boot"-Star steht noch eine Operation an der Aorta bevor.

Hinweise auf die Hochzeitsüberraschung

Kärsten-Hoenig hatte in den vergangenen Wochen auf Instagram bereits Hinweise auf ein bevorstehendes Ereignis gegeben. "Heinz und ich sind schon fleißig. Er ist ein paar Runden um den Küchenblock gelaufen, denn wir haben ja was vor in ein paar Tagen", schrieb sie dort. Und weiter: "Heinzi weiß mittlerweile, wo es hingeht, aber was stattfinden wird, nicht. Aber so viel sei verraten: von Blankenburg sind es ungefähr 6 bis 7 Stunden Autofahrt."

Das erste Mal hatten Annika und Heinz Hoenig am 30. März 2019, fast auf den Tag genau vor sechs Jahren, standesamtlich im historischen Rathaus Blankenburg (Harz) geheiratet.