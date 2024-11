Überraschung bei Sommerhaus der Stars: Favoriten müssen gehen

Mit Folge neun biegt "Das Sommerhaus der Stars"(Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, eine Woche vorher auf RTL+) auf die Zielgerade ein. Zum Auftakt lecken manche Paare noch ihre Wunden aus Episode acht. Gloria Glumac (32) blitzte im Bett mit einem Kuschelwunsch bei ihrem Michael (33) ab. Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) fetzten sich wegen einer Eifersuchtsattacke seinerseits. Team Emut versöhnt sich, obwohl die Mitbewohner ihnen das nicht abnehmen. Sam Dylan (33) rät Emma und Umut zur Konsultation eines Psychologen.

Stefan Kleiser (57) und Theresia Fischer (32) sowie Oliver Sanne (38) und Jil Rock (32) haben mit ganz anderen Konsequenzen aus der letzten Folge zu kämpfen. Sie müssen als Verlierer der Nominierungsrunde in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Es entscheidet ein Spiel, das in dieser Staffel bereits auf dem Programm stand. Die Männer haben eine lange Latte um die Taille befestigt. Darauf müssen sie Würfel balancieren und ihrer Partnerin übergeben. Die hat ein Brett über dem Hintern montiert. Damit muss sie den Würfel in eine Art Futterkrippe bugsieren.

Theresia und Stefan schnitten bei diesem Spiel in Folge sechs gut ab, bei Jil und Oliver ging gar nichts. Heute sieht das ganz anders aus. Oliver und Jil starten stark, doch dann wendet sich das Blatt. Theresia und Stefan reißen das Ruder noch rum, um im Sportreporter-Jargon zu bleiben. Ex-Bachelor Oliver und seine Partnerin müssen das Sommerhaus verlassen.

Als ob es in den Spielen und überhaupt nicht genug Potenzial für Zwist innerhalb der Paare gäbe, gießen die Stars freiwillig Öl ins Feuer: Sie beginnen eine Partie "Ich habe noch nie...", um pikante Geständnisse zu erfahren. So gesteht Can (29), dass er einmal eine Affäre mit einer fast 60-jährigen Frau hatte. Die Mitspieler sind geschockt - auch Theresia, deren Stefan die 60 auch bald kratzt. Cans Frau Alessia Herren (22) ist empört über diese Offenbarung.

Ein bisschen Unfrieden

Im regulären Spiel geht es dann um das erste Freiticket in die Finalshow. Auf einem in großer Höhe baumelnden Gerüst müssen die Stars sich strecken, um neben dem Gerüst hängende Fragen zu pflücken. Die müssen dann natürlich beantwortet werden. Neben der Höhenangst erweist sich also einmal mehr Allgemeinbildung zum Angstgegner der Promis. Der schön altmodische Begriff "Präservativ" wird entweder als "Grammatikwort" oder als Tier gedeutet. "Ein bisschen Frieden" brüllt Sam seinem Rafi Rachek (34) entgegen, als dem das erste deutsche Siegerlied beim ESC nicht einfällt.

Das beste Paar ist mit Abstand Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersin (28). Die Nachzügler beantworteten sechs Fragen richtig. Damit ist eines der gefährdetsten Pärchen sicher. Im Sommerhaus geht die Panik um, neue Allianzen müssen geschlossen werden. Alessia sichert sich bei Gloria ab, dass die Chefränkeschmiedin sie nicht nominiert. Gloria verspricht es ihr, verschweigt aber, dass sie die mit Alessia befreundeten Umut und Emma wählen würde. Theresia bondet einmal mehr mit Sam und Rafi, obwohl ihr Partner Stefan mit denen verfeindet ist.

Diesmal Wasserattacke auf Rafi

Die letzte Nominierung vor dem Finale ist offen wie selten. Umut beginnt wie gewohnt mit einem Rundumschlag, ehe er sich für Gloria und Michael entscheidet. Lorik und Denise würden eigentlich ihre Intimfeinde Emma/Umut wählen, aus spieltaktischen Gründen voten sie aber für Michael und Gloria als vermeintlich stärkstes Paar.

Die am Abgrund stehende Gloria nominiert Umut und Emma mit deutlichen Worten, Umut baut sich vor Gloria auf, Michael muss eingreifen. Theresia ist geschockt, wie so ein "Männchen" eine "gestandene Frau" attackieren kann. Can bringt wieder etwas Sachlichkeit in die Angelegenheit, als er für Stefan und Theresia stimmt, aus vernünftigen, taktischen Gründen.

Rafi würde eigentlich auch gegen Umut votieren. Doch er verschont den Mann, der ihn ständig als Chihuahua beschimpft und dem er deswegen schon Wasser ins Gesicht gekippt hat. Rafi und Sam wählen also ebenfalls nicht emotional, sondern rational. Sie schicken mit ihrer Stimme Gloria und Michael nachhause. Damit sind die Topfavoriten raus.

Gloria kann mit dem Urteil nicht gut umgehen. Sie kippt dem "Verräter" Rafi Wasser ins Gesicht, der nun also zum begossenen Chihuahua wird. Doch das Ergebnis steht. Eine Exit-Challenge gibt es nicht.