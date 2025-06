Überraschung bei Mighty Hoopla Festival: Pixie Lott verkündet zweite Schwangerschaft auf der Bühne

1 Pixie Lott erwartet ihr zweites Baby. Foto: imago/Avalon.red / James Shaw / Avalon

Pixie Lott überraschte ihre Fans beim Mighty Hoopla Festival in London mit einer besonderen Ankündigung: Die Sängerin und ihr Ehemann Oliver Cheshire erwarten das zweite gemeinsame Kind.











Link kopiert



Was für eine spektakuläre Art, Baby-News zu verkünden: Pixie Lott (34) sorgte am Sonntagabend beim Mighty Hoopla Festival in London für einen unvergesslichen Moment, als sie mitten in ihrer Performance eine besondere Ankündigung machte. Während sie ihre Hits für die begeisterten Fans sang, rief die Sängerin plötzlich ins Mikrofon: "Ich bekomme noch ein Baby!"