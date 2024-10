Überraschung bei Joko und Klaas: Heidi Klum zeigt ihre GNTM-Models

1 Heidi Klum überrascht Joko und Klaas bei "Duell um die Welt". Foto: Joyn/Nadine Rupp

Damit haben Joko und Klaas offenbar nicht gerechnet. Heidi Klum taucht bei ihrer Show "Duell um die Welt" auf und hat einige "GNTM"-Models im Schlepptau. Die Model-Mama dreht gerade die Jubiläumsstaffel.











Link kopiert



Heidi Klum (51) steckt mitten in den Dreharbeiten für "Germany's next Topmodel". Im kommenden Jahr wird die Model-Castingshow 20 Jahre alt. Einen ersten Blick auf die Models in der Jubiläumsstaffel gibt es schon am kommenden Samstag (26. Oktober). Klum ist Special-Guest bei "Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn).