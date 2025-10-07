Überraschung bei Film-Premiere: Jennifer Lopez und Ben Affleck sind zurück auf dem roten Teppich

Damit hatte niemand gerechnet: Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigten sich bei der New Yorker Premiere von "Kiss of the Spider Woman" erstmals seit ihrer Scheidung wieder gemeinsam. Und die beiden wirkten dabei erstaunlich vertraut - fast so, als wäre nichts gewesen.
Die Hand an ihrer Taille, ein vertrauliches Gespräch ins Ohr geflüstert, entspannte Posen vor den Kameras: Wer Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) am Montagabend auf dem roten Teppich in New York beobachtete, konnte kaum glauben, dass die beiden seit Februar offiziell geschieden sind. Bei der Premiere des Musicals "Kiss of the Spider Woman" gab es dennoch die große Überraschung: ihr erstes öffentliches Wiedersehen seit dem Ende ihrer Ehe.