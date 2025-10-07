Überraschung bei Film-Premiere: Jennifer Lopez und Ben Affleck sind zurück auf dem roten Teppich

Damit hatte niemand gerechnet: Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigten sich bei der New Yorker Premiere von "Kiss of the Spider Woman" erstmals seit ihrer Scheidung wieder gemeinsam. Und die beiden wirkten dabei erstaunlich vertraut - fast so, als wäre nichts gewesen.

Die Hand an ihrer Taille, ein vertrauliches Gespräch ins Ohr geflüstert, entspannte Posen vor den Kameras: Wer Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) am Montagabend auf dem roten Teppich in New York beobachtete, konnte kaum glauben, dass die beiden seit Februar offiziell geschieden sind. Bei der Premiere des Musicals "Kiss of the Spider Woman" gab es dennoch die große Überraschung: ihr erstes öffentliches Wiedersehen seit dem Ende ihrer Ehe.

Lopez strahlte in einer spektakulären Robe von Harris Reed - braune florale Spitze mit schwarzem Overlay, die an eine Spinne erinnert und perfekt zu ihrer Rolle passt. Affleck erschien klassisch im dunkelblauen Anzug, wirkte alles andere als angespannt. Im Gegenteil: Er half ihr galant über den Teppich, beide plauderten angeregt und lachten miteinander. Keine Spur von Bitterkeit oder Groll.

"Dieser Film wäre ohne Ben nicht entstanden"

Dass die beiden überhaupt zusammen auftauchten, war keine PR-Aktion sondern hat einen konkreten Grund: Affleck produzierte den Film als Executive Producer über seine Firma Artist Equity, die er gemeinsam mit Kollege und Freund Matt Damon (54) gegründet hat. Und Lopez weiß genau, was sie ihm zu verdanken hat. Vor der Filmvorführung richtete sie laut "The Hollywood Reporter" herzliche Worte an ihren Ex-Mann: "Vielen Dank, dieser Film wäre ohne Ben und ohne Artist Equity nicht entstanden."

Auch in der "Today"-Show legte sie nach: "Wenn es Ben nicht gegeben hätte, wäre der Film nicht gemacht worden, und ich werde ihm diesen Verdienst immer zurechnen." Affleck revanchierte sich mit Lob: "Sie war unglaublich in diesem Film", schwärmte er bei der Premiere gegenüber dem Magazin "Extra". "Von Anfang an wusste sie, dass sie alles geben würde. Sie hat enorm hart gearbeitet. Man sieht all ihre vielen Talente - sie ist jemand, der mit klassischen Musicals aufgewachsen ist. Sie macht wirklich alles in diesem Film!"

Der Film als Rettungsanker in der Krise

Was Lopez bei der Premiere nicht aussprach, aber in Interviews der vergangenen Tage preisgab: Die Dreharbeiten retteten sie durch die schwere Phase der Trennung. "Es war eine wirklich harte Zeit", gestand sie bei der CBS-News-Show "Sunday Morning". "Jeden Moment am Set, jeden Moment, in dem ich diese Rolle spielte, war ich so glücklich, denn zu Hause war es gerade nicht großartig."

Ein Liebes-Comeback scheint dieser gemeinsame Auftritt also nicht zu bedeuten, obwohl es bereits mehrere On-Off-Phasen der beiden gab: 2002 das erste Kennenlernen, Verlobung, dann 2004 die Trennung unter dem Druck der Öffentlichkeit. Beide heirateten andere, gründeten Familien. 2021 die überraschende Reunion, 2022 gleich zwei Hochzeiten - erst im ganz kleinen Kreis in Las Vegas, dann groß in Georgia. Doch 2024 kam die Ernüchterung: Im August reichte Lopez die Scheidung ein, nachdem sie bereits über ein Jahr getrennt gelebt hatten. Im Februar 2025 war es offiziell vorbei. Der Grund: unüberbrückbare Differenzen.